Reviven video de la futbolista Norma Palafox cantando narcocorrido tras escándalo en Cruz Azul

Norma Palafox, quien hace unos días fue anunciada como el nuevo refuerzo del equipo femenil de Cruz Azul, ha sido criticada al revivirse un video en donde canta un popular narcocorrido dedicado al Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, del Cártel de Sinaloa.

Aunque la grabación fue en noviembre pasado, el video de TikTok volvió a circular en redes sociales luego del escándalo que involucró a Julio César ‘Cata’ Domínguez. La delantera –quien pasó por las Chivas y Atlas– entonó la canción ‘JGL’, interpretada por La Adictiva y Luis R. Conriquez.

“Soy un 11, pero me ponen ‘JGL’ y me alucino”, escribió mientras se puso lentes de sol, una gorra y un bolso, tal como dicta la letra del tema. El video ya supera las 450 mil reproducciones y destacan quienes ven el acto como negativo, pese a que fuera antes de la fiesta infantil con temática de narcos organizada por el defensa para su hijo.

Aunque los directivos de la Noria decidieron suspender al jugador durante cuatro partidos, ‘Cata’ ofreció una disculpa luego de ser acusado de apología a la violencia tras mostrar a menores de edad portar armas de juguete y usar pasamontañas con leyendas como “La Chapiza” y “JGL”.

La ch🍕FC lo vuelve a hacer pic.twitter.com/Svi5b5svKn — I3arri (@Barr13_) January 11, 2023

Los comentarios por publicación de Norma Palafox

Los usuarios no perdonaron a Palafox y se preguntaron si también la cancelarían. Aunque algunos comentarios apuntan a la música que interpretó, otros a su desempeño en las canchas o la decisión de la delantera de subir la publicación.

“Ojo acá Cruz Azul”, “mejor no juzguemos y menos cosas que no rebasan lo vanal como un Tik Tok”, son algunos de ellos. Hubo quien señaló las diferencias con el ‘Cata’: “No trae indumentaria del equipo y no llevó niños con el escudo del equipo y disfrazados de narcos”. Se suman otros como “ahora por escuchar un género de música ya es pedo” y “qué falta de moral de esta mujercita”.