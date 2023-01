Cristiano Ronaldo responde a críticas por vez que dijo que no jugaría en Arabia; ‘No es el fin’

Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente este martes como el fichaje estelar del club Al Nassr de Arabia Saudí, cuyo presidente dijo que el atacante portugués se merece ser el futbolista mejor remunerado del planeta.

Según algunos reportes, el convenio con Cristiano Ronaldo alcanzó los 200 millones de dólares al año. Musalli Almuammar, presidente del Al Nassr, no confirmó la cifra exacta del contrato, pero aseguró que luego dará más detalles.

“Él es el mejor jugador en la historia del futbol, de modo que es normal que su salario sea el más alto en costo o salario”, enfatizó Almuammar. “Esto es algo que él realmente se merece, el monto del dinero que recibirá. Se lo merece de verdad”.

Cristiano Ronaldo tuvo su primer entrenamiento con Al Nassr. (STR/EFE)

Cristiano Ronaldo responde a críticas por su fichaje con Al Nassr

El exastro del Manchester United, Real Madrid y Juventus firmó un convenio por dos años y medio y aproximadamente 200 millones de dólares anuales para jugar en la Liga Pro Saudí.

Cristiano Ronaldo pactó una de las transferencias más sorpresivas en la historia del futbol a pesar de que en una entrevista en 2015 -retomada estos días en redes sociales- dijo que quería terminar su carrera en equipos top y no en Medio Oriente.

“En mi mente, quiero terminar (su carrera) en el nivel más alto, quiero terminar con dignidad en un buen club. Eso significa que no me veo en Estados Unidos, Qatar o Dubái”, expresó CR7 en 2015.

CR7 0 - Archivo 1pic.twitter.com/5a76CJayfZ — VarskySports (@VarskySports) December 31, 2022

“Tenía muchas ofertas en Europa, Brasil, Australia, Estados Unidos, Portugal. Yo le di mi palabra a este equipo. No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí. Esto no es el final”, mencionó Cristiano en su presentación con Al Nassr.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sonríe durante su presentación oficial con el Al Nassr de Arabia Saudí, en Riad, el martes 3 de enero de 2023 (AP foto/Amr Nabil) (Amr Nabil/AP)

“Estoy muy orgulloso de tomar esta gran decisión en mi vida. En Europa mi trabajo está hecho. Lo gané todo y jugué con los clubes más importantes de Europa. Éste es un nuevo reto”, manifestó Cristiano en una conferencia de prensa.

El crack, quien ha ganado cinco veces el Balón de Oro y se ha coronado en cinco ediciones de la Champions League, jugará fuera de Europa por primera vez en su laureada trayectoria.

Al Nassr, que marcha líder de la Saudi Pro League, enfrentará el jueves 5 de enero al Al Tai en la jornada 12. Cristiano Ronaldo podría debutar hasta el sábado 14 de enero en la visita a Al Shabab.