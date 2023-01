Gerardo Arteaga aclara choque con su Audi en Zapopan; ‘Yo no manejaba, sino mi novia’

No de muy buena manera comenzó el año nuevo 2023 para el futbolista mexicano Gerardo Arteaga y mundialista en Qatar 2022 ya que tuvo un accidente automovilístico la noche del 1 de enero en su natal Jalisco.

El defensa lateral del Genk de Bélgica aprovechó sus vacaciones para regresar a la Perla Tapatía. El lunes asistió junto a su novia al Rey del Aguachile, un popular restaurante de mariscos jalisciense al que suelen acudir varios futbolistas.

Por la noche, Gerardo Arteaga tuvo un choque a bordo de su Audi R8 en el cruce de las Avenida Patria y Acueducto, en Zapopan. Los primeros reportes indicaban que el futbolista conducía a exceso de velocidad, perdió el control del auto y saltó el camellón, por lo que terminó del otro lado de la avenida y en sentido contrario.

Aunque su auto deportivo sufrió daños, el seleccionado nacional salió ileso. En redes sociales circulan fotos del jugador de 24 años de edad junto a su auto.

Gerardo Arteaga aclara su accidente automovilístico

La tarde de este martes 2 de enero, Arteaga explicó el incidente a través de una storie en Instagram. El futbolista aclaró que el choque no fue en la madrugada como algunos medios informaron, sino a las 23:00 horas del lunes cuando regresaba a casa después de cenar con su novia.

Gerardo Arteaga asegura que no consumieron bebidas alcohólicas, que su novia era la que conducía y que no chocaron con ningún otro automóvil. “Yo no manejaba el carro, sino mi novia”.

“Ambos estamos bien, agradecemos el apoyo y pedimos que no inventen cosas que no son ni ocurrieron. No hagan caso a todo lo que leen en internet. Ha quedado en un susto y por fortuna nadie más se ha visto implicado. Feliz año a todos”, informó.

La zona en la que Arteaga tuvo el accidente es comúnmente usada en la noche para conducir a alta velocidad. De hecho, en mayo del 2020 cuando jugaba para Santos Laguna, el futbolista fue captado participando en ‘arrancones’ a pesar de la pandemia de COVID y de que su club fue el primero en reportar un brote de contagios.

¿Cuánto cuesta el automóvil de Gerardo Arteaga?

El futbolista mexicano Gerardo Arteaga iba a bordo de un Audi R8 cuando tuvo un percance automovilístico en Zapopan Jalisco la noche del 1 de enero.

El Audi R8 es un auto deportivo con valor de entre 3 millones de pesos el más austero y 3.9 millones de pesos el más sofisticado. Tiene un motor de 5.2 L V10, una potencia de 570 a 610 CV y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h.

Gerardo Arteaga fue seleccionado nacional para el Mundial de Qatar 2022, pero no disputó ningún minuto. “Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción”, publicó en Twitter días después de la eliminación del Tricolor.