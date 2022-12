NFL en México: No habrá partido en el Estadio Azteca en 2023; ¿Dónde será el juego?

Malas noticias para los aficionados del futbol americano de la NFL en México porque no habrá partido de temporada regular en el Estadio Azteca en 2023, luego de que apenas este año regresó a territorio mexicano.

Lo que se suponía prácticamente como un hecho tras el anuncio del Azteca como sede de la Copa Mundial del 2026, fue confirmado este día por Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL.

¿Por qué no habrá NFL en México en 2023?

Peter O’Reilly anunció este miércoles que no habrá partido de la NFL en México en la temporada 2023 debido a las renovaciones que sufrirá el Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo del 2026.

El Mundial del 2026 será organizada en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. La renovación que sufrirá el Estadio Azteca le permitirá convertirse en el primer recinto que es sede de tres Mundiales -la primera fue en 1970 y la segunda en 1986.

El vicepresidente explicó que la NFL trabaja para que el partido que estaba programado para efectuarse en la Ciudad de México se realice en Alemania, país en el que se realizarían dos juegos.

No es la primera vez que NFL cancela juego en México

Es la segunda ocasión que la NFL cancela un juego de temporada regular en el Estadio Azteca; la primera fue en el 2018, cuando el encuentro entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams fue llevado a otra sede por las malas condiciones del césped del ‘Coloso de Santa Úrsula’.

En 2020 y 2021 no hubo partidos de la National Football League en la capital mexicana por la pandemia de la COVID-19.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México ha albergado cinco juegos de temporada regular desde el 2005, cuando se enfrentaron los 49ers y los Cardinals. El segundo fue en 2016 con el Texans vs. Raiders; en 2017, el turno fue para Patriots y Raiders; en 2019 chocaron Chiefs vs. Chargers.

Partidos de NFL fuera de Estados Unidos

En este 2022 se realizaron cinco partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos. Londres albergó los choques Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints y New York Giants vs. Green Bay Packers en el Tottenham Hotspur Stadium; y el juego Denver Broncos vs. Jacksonville Jaguars en el estadio de Wembley en octubre pasado.

El 13 de noviembre, en Múnich, se realizó la contienda entre los Seattle Seahawks y los Tampa Bay Buccaneers.

La serie de partidos internacionales de la National Football League (NFL) 2022 cerró en la Ciudad de México con el partido San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals del 21 de noviembre.

(Con información de EFE)