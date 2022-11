Leslie Soltero gana medalla de oro para México en el Campeonato Mundial de Taekwondo

Tras casi 10 años de ‘sequía’ en taekwondo, México vuelve a brillar y consigue el primer lugar en la disciplina; está vez, gracias a Leslie Soltero, quien ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo en Guadalajara, en lo que fue la edición número 25 del certamen.

Leslie Soltero se convirtió en campeona mundial dentro de la categoría de menos de 67 kilos luego de vencer en la final a la serbia Aleksandra Perisic por 2-1.

“Estoy muy feliz de poder hacer historia en casa, llena de orgullo y felicidad de poder escuchar el Himno Nacional. Me tiene en shock y ser campeona del mundo no me lo creo pero estoy muy contenta. Estamos con la meta para ir a París y hay que seguir trabajando. El oro sabe a felicidad, no tengo palabras”, expresó la taekwondoína para la Federación Mexicana de Taekwondo.

Leslie Soltero es Campeona del Mundo. FELICIDADES. 🎉🇲🇽🥋👊🥇



Leslie Soltero venció en la final en la categoría de menos de 67 kilos a la serbia Aleksandra Perisic por 2-1. #Taekwondo #FMTKD pic.twitter.com/jtndeJ5T9r — femextkdoficial (@femextkdoficial) November 16, 2022

Con esta victoria, Soleto le otorga a México su quinta presea de oro dentro de la disciplina y se convierte en la tercer mujer mexicana en subir a lo más alto del podio. Los cuatro mexicanos que hicieron historia al igual que la deportista en torneos internacionales de taekwondo y se convirtieron en campeones del mundo son:

Óscar Mendiola Cruz - Stuttgart, Alemania, 1979

Edna Díaz Acevedo - Madrid, España, 2005

María del Rosario Espinoza - Beijing, China, 2007

Uriel Adriano Avigdor - Puebla, México, 2013

Leslie, originaria de Baja California, derrotó a cuatro contrincantes para llegar a la final que disputó este martes. En su debut se enfrentó contra Isabelle Faber, de Luxemburgo. En los octavos de final, derrotó a la canadiense Melissa Pagnotta, y en cuartos eliminó a Julyana Al-Sadeq, de Jordania. Hacia semifinales, venció a la española Cecilia Castro para poder enfrentarse con Perisic.

Más medallas para México

Además de Leslie, el atleta Bryan Salazar, originario de Tamaulipas, consiguió el bronce en la categoría de menos 87 kilos al ser derrotado en semifinales por el chino Mingkuan Meng, con un marcador 2-0.

“Mi contrincante era muy bueno y no pude hallar cómo meterle los puntos. Hace 10 años gané mi primera Olimpiada Nacional y ahora mi primera medalla de bronce en un Mundial”, declaró Salazar.