Barcelona queda fuera de Champions League; estos son sus fracasos recientes

Lewandowski no evitó un nuevo fracaso del Barcelona. (FOTO: EFE)

El balón ni siquiera rodaba todavía y el Barcelona ya estaba condenado. Los azulgranas quedaron eliminados en la fase de grupos de la Champions League por segunda temporada seguida y sumaron otro fracaso en los últimos años.

Barcelona cumplió su partido contra el Bayern Munich, que perdieron de todos modos por 3-0, pero resultó ser de puro trámite debido a que el Inter de Milán había despachado 4-0 al Viktoria Plzen a primera hora.

El Barça precisaba que el Inter cediera puntos, así que entró a jugar en el Camp Nou fuera de carrera, sabiendo ya que los alemanes e italianos se habían apoderado de las primeras dos plazas del Grupo C. En cambio, los catalanes quedaron terceros y pasarán a disputar la Europa League.

“Ha sido muy cruel esta competición para nosotros, pero hoy ha sido por errores nuestros, no hemos llegado a su nivel. Así como en Múnich merecimos ganar, hoy no fue así. La eliminación antes del partido nos ha afectado”, añadió el entrenador Xavi Hernández en rueda de prensa.

Se trata de la primera vez desde 1999 que los azulgranas no acceden a la fase de eliminación directa en ediciones consecutivas, coincidiendo con la salida de Lionel Messi al Paris Saint-Germain hace dos campañas.

“El año pasado no nos daba futbolísticamente, pero esta vez tengo la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos, dependía de nosotros y no lo hemos conseguido. Es una decepción que no nos esperábamos”, admitió Xavi.

Eliminación en Champions y otros fracasos recientes del Barcelona

Barcelona tendrá que conformarse en la segunda mitad de la temporada con jugar en la segunda división de la UEFA, la Europa League, torneo que ni siquiera les alcanzó para ganar este año. Sus anteriores eliminaciones en Champions League también fueron dolorosas.

Champions y Europa League 2021-22

La temporada pasada Barcelona no superó la fase de grupos (ante Bayern, Benfica y Dinamo Kiev) y fue relegado a la Europa League. Eliminó a Napoli y Galatasaray en 16vos y octavos de final, pero fue eliminado en cuartos de final y en el Camp Nou por el Eintracht Frankfurt.

Mala racha también en La Liga y Copa del Rey

Barcelona no es campeón de la liga de España desde la temporada 2018-19, la cual ha sido ganada en los últimos tres años por sus principales rivales, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Tampoco se corona en el otro torneo nacional, la Copa del Rey, desde la campaña 2020-21 -el último trofeo de Lionel Messi con el club blaugrana antes de marcharse al PSG.

Goleadas y otras derrotas inesperadas

Barcelona no ha superado la fase de grupos de la Champions League en las últimas dos temporadas y además no gana ‘La Orejona’ desde la temporada 2014-15 y sus posteriores eliminaciones fueron muy humillantes.

El club blaugrana sufrió una remontada de la AS Roma en cuartos de final de la temporada 2017-18 y también del Liverpool en las semifinales de la 2018-19.

La derrota más dolorsa fue en los cuartos de final de la edición 2019-20, los cuales se jugaron a un solo juego por la pandemia de COVID, y Barcelona se llevó una goleada de 8-2 ante el Bayern Munich.

La última vez que el Barça superó la fase de grupos de Champions quedó fuera en los octavos de final luego de un 4-1 en el Camp Nou contra el PSG con un triplete de Kylian Mbappé.

“Tenemos que mirar hacia adelante. Sabíamos que en este proceso de reconstrucción del equipo habría altibajos. Tenemos la mejor afición del mundo y quiero agradecerles todo su apoyo”, comentó Joan Laporta, presidente del Barcelona, tras un nuevo fracaso del equipo varonil.