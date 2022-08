Brittney Griner: ¿Quién es la basquetbolista estadounidense que enfrenta una condena en Rusia?

La basquetbolista estadounidense Brittney Griner fue recientemente condenada en Rusia a nueve años de prisión y una multa de un millón de rublos (equivalente a 16 mil 700 dólares) por posesión de drogas luego de ser detenida el pasado mes de febrero por agentes de aduanas en el aeropuerto luego de encontrar un vapeador con aceite de cannabis entre su equipaje.

La jugadora ofensiva de 31 años -que mide 2.06 metros y pesa 93 kilos- se declaró culpable para reducir su pena, aunque aseguró que contaba con prescripción médica y no tenía intenciones de infligir la ley.

La vida y trayectoria de Brittney Griner

La nacida en Houston, Texas, en octubre de 1990 es doblemente medallista de oro olímpica con la selección de Estados Unidos, además de ser una de las deportistas más importantes de la especialidad. Ha sido galardonada como la jugadora más valiosa de la liga profesional femenina de baloncesto, la WNBA.

Su pasión por el juego comenzó desde chica ya que acudió a la secundaria Nimitz, donde practicó con el equipo varonil y posteriormente obtuvo una beca en la Universidad de Baylor, con quienes se coronó campeona en la National Collegiate Athletic Association en 2012.

Entre 2013 y 2019 ha sido seleccionada seis veces como All-Star de la WNBA, además de su campeonato con las Phoenix Mercury y la Euroliga con el equipo UMMC Ekaterinburg. Su carrera incluye el premio Peak Performer como máxima anotadora.

En su vida personal –que ha compartido a través de un libro titulado In My Skin: My Life on and off the Basketball Court– habló de los retos que ha enfrentado por su color de piel, además por ser la primera jugadora en declararse abiertamente lesbiana, en 2013. Poco tiempo después fue patrocinada por Nike.

Aunque ahora está casada con la abogada Cherelle Watson, tiene mellizos producto de su relación con la también atleta Glory Johnson, de quien se divorció en 2016.