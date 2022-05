Reaparece en video ‘Billy’ Álvarez, ex presidente de la Cruz Azul

Guillermo ‘Billy’ Álvarez, ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul y del club de futbol Cruz Azul, reapareció este jueves a través de un video tras varios meses prófugo.

Mediante un video compartido en redes sociales, ‘Billy’ se presentó con su nombre completo, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, y como socio 874 de la cooperativa.

¿Qué dijo ‘Billy’ Álvarez?

Guillermo ‘Billy’ Álvarez se refirió, de manera implícita, a su situación de prófugo por las órdenes de aprehensión en su contra que le impide reunirse con los socios de la Cooperativa Cruz Azul.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeros y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y, sobretodo, que conozcan la versión de los hechos”, dijo Álvarez Cuevas.

El expresidente del club Deportivo Cruz Azul también se refirió a las pugnas internas en la cooperativa por la administración de esta y al reciente enfrentamiento en una planta de Tula, Hidalgo.

“Toda esta circunstancias en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y en las oficinas corporativas, no solamente duele, me apena”.

‘Billy’ Álvarez no dio más información sobre su paradero, pero adelantó que compartirá más grabaciones “de acuerdo con el desenvolvimiento de los hechos que hacia mi persona se desarrollen” para “estar informándoles oportunamente de cuáles son estas situaciones”.

¿De qué se le acusa a ‘Billy’ Álvarez?

Guillermo ‘Billy’ Álvarez está acusado en México de operaciones con dinero de procedencia ilícita y lavado de dinero a partir de una indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Álvarez Cuevas tiene una orden de aprehensión por este delito desde mediados del 2020 y se emitió una ficha roja en la Interpol para buscarlo en 195 países.