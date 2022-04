‘No quiero ganar carreras, quiero campeonatos’: ‘Checo’ Pérez habla de sus planes en la F1

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ha mostrado un buen rendimiento en la temporada 2022 de la Fórmula 1, por lo que recientemente se subió al podio con su compañero Max Verstappen después de hacer el 1-2 para Red Bull en el Gran Premio de Emilia Romagna.

“Tendríamos que estar liderando ambos campeonatos porque tanto Max como yo hemos hecho buenas carreras y no hemos cometido errores. Ha sido complicado, pero el equipo ha trabajado durísimo en todos los sentidos para acercarnos a Ferrari; ha sido un fin de semana donde hemos recortado puntos y hemos podido acercarnos”, confió en entrevista con Chacho López, de Fox Sports, a través de su patrocinador de seguros Inter Mx.

Para el oriundo de Guadalajara lo único que importa es el resultado, más allá de la distancia con Max, quien acepta ha tenido un mejor ritmo de carrera. Es por ello que, pese a los problemas de fiabilidad, aseguró que está en un nivel para ser campeón en carreras en donde deben ir al ataque a hacerle presión a Charles Leclerc.

“Siento que tengo la oportunidad de ser campeón con Red Bull. No tengo que demostrar nada, tengo que demostrarme a mí. Sé que puedo, estoy trabajando para ello y no quiero ganar carreras, hoy mi enfoque es ganar campeonatos”, agregó quien fue clave para el campeonato el año pasado en Abu Dhabi.

“Si puedo apoyar al equipo y no estoy en posición de pelear lo voy a hacer todo como en Abu Dhabi, esa fue la diferencia que estuviéramos en depresión toda la Navidad. Hay momentos que tienes que poner al equipo delante porque, al final, todos estamos en esto, aunque cada quien trae su película diferente”, dijo.

De acuerdo con su opinión, nada sería mejor que poder pelear el campeonato con Verstappen porque eso significaría que Red Bull es la potencia más fuerte. “Sería una falta de respeto hacia mí y hacia mi familia. No tengo necesidad de estar en la Formula 1, estoy porque quiero ser campeón” señaló.

Posible renovación con Red Bull

Aunque afirmó que no es algo que le preocupe, el hecho es que próximamente Pérez deberá decidir su futuro con los austriacos. “No es algo que me quite el sueño, es algo que se tiene que dar de una y otra forma y será un proceso rápido porque ya estamos en el equipo, no es que estamos llegando nuevamente. Ahorita mi principal enfoque es Miami y le quiero dedicar la menos energía posible al tema de la renovación, estoy cien por ciento enfocado en el campeonato, dar los mejores resultados carrera a carrera”.

Sin embargo, recordó que en sus doce años dentro de la Fórmula 1 ya tiene un renombre y su experiencia ya no es como al principio en que estaba al pendiente de qué podía pasar. “Ahora cualquier escenario es bueno para mí”.

Quien se pusiera de acuerdo con su compañero neerlandés para salir juntos al podio en Italia, ya probó el simulador para la siguiente carrera, que tendrá lugar el 8 de mayo en Miami. Los aspectos que tendrá que trabajar son lo lento del sector y las rectas largas, aunque uno de los factores más importantes será el nivel aerodinámico y las formas de reducir el peso.

‘Checo’ tiene ganas de llegar a la ciudad estadounidense porque estará más cerca de territorio mexicano previo al GP de México. “Me da gusto tener carreras más cerca de México. Normalmente a estas alturas de la temporada no tengo oportunidad en todo el año, hasta vacaciones, de venir. Me ilusiona y creo que va a ser una carrera muy especial; me encantaría ganarla y celebrar no solo con los mexicanos sino con los latinos que van a estar ahí”.

“Ya no les va a tocar madrugar tanto”. El piloto tapatío contó que le han ‘reclamado’ por por los horarios de las carreras: “Bueno perdón, ¿qué les digo?”, manifestó entre risas.