Portero de noche, cantante de día: Nahuel Guzmán ‘se une’ a banda de rock

El arquero del Tigres, Nahuel Guzmán, se ha destacado dentro del futbol mexicano por su labor, y ahora nos muestra otro de sus talentos ‘que se tenía bien escondido’: el de ‘la cantada’, y lo dejó ver nada más y nada menos que con una reconocida banda.

La música y el futbol se fusionan

Hace unos días, el grupo de rock argentino Kapanga compartió un video en sus redes sociales en el que se aprecia a Guzmán en un estudio de grabación en Monterrey al frente del micrófono, cantando una parte de la canción Miro de atrás, de la misma banda, en lo que aparentemente será una colaboración.

“Te equivocas, no es solamente un poco / seguramente mis preguntas no tendrán respuestas / me enfoco en esta dirección, subiendo la cuesta”, se le escucha cantar al ‘Patón’ en los 15 segundos que dura el clip de la banda, que por cierto es una de las favoritas del portero, y no precisamente porque sean argentinos igual que él.

Además, en las últimas horas tanto el portero argentino como sus connacionales han compartido historias en sus respectivos perfiles de Instagram relacionadas ‘con lo que se viene’.

Dentro de los comentarios del video, los fanáticos del portero y de la agrupación mostraron su sorpresa por la capacidad interpretativa del deportista, pues se escucha afinado y con ritmo, así como su emoción por la colaboración en puerta, esperando que se estrene pronto.

Una amistad que rebasa fronteras

Además de la gran admiración que muestra Nahuel Guzmán a la banda, los integrantes de Kapanga han demostrado ser buenos amigos del deportista, pues cuando la agrupación viene a México por cuestiones de giras o de grabación (como en este caso), el arquero de Tigres no desaprovecha en recibirlos y salir con ellos.

En esta ocasión, el guardameta radicado en Monterrey aprovechó para invitarlos al entrenamiento previo al partido que disputarían los Tigres contra el América esta noche en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.