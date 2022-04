Bayern Munich consigue su décimo título consecutivo en la Bundesliga

El equipo alemán Bayern Munich es nuevamente el campeón de la Bundesliga al superar este sábado al Borussia Dortmund por un marcador de 3 a 1 en la cancha del Allianz Arena, lo que les dio su décimo título consecutivo.

Hace una década que los fieles seguidores del club han festejado cada año. En la jornada 31 aseguraron el liderato luego de posicionarse en la tabla con 75 unidades, lo que los vuelve inalcanzables al sacarle una ventaja de 12 puntos precisamente al Dortmund a tres jornadas de que termine el torneo.

¿Cómo fue la victoria del Bayern?

El primer gol fue anotado por Serge Gnabry luego de un disparo de larga distancia a los quince minutos del primer tiempo del encuentro. El segundo tanto fue por parte del capitán de la selección de Polonia, Robert Lewandowski, al minuto 34 luego de una asistencia de Thomas Müller.

Lewandowski, quien anotó su gol número 33 de la campaña, se encuentra en medio de rumores sobre una posible salida ya que le queda un año de contrato y no ha renovado. Ya hay quienes lo vinculan al Barcelona e incluso se ha hablado de su descontento con la directiva y el entrenador Julian Nagelsmann, por la táctica de juego y la disminución de su papel, de acuerdo con L’Équipe.

El descuento llegó por la vía penal, por parte de Emre Can al minuto 52. La anotación que les dio el título fue anotada por Jamal Musiala al 83. La polémica no pudo evitarse luego de un posible penal no sancionado de Benjamin Pavard sobre Jude Bellingham.

Después que el árbitro pitara el final del partido, los jugadores del terreno de juego y la banca celebraron con jarras de cerveza. Esta fecha del calendario también marcó el descenso para el Greuther Furth al perder en casa contra el Bayer Leverkusen.