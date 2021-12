Kun Agüero: ‘La vida sigue y queda mucho por delante’, dice en carta de despedida

Uno de los momentos más difíciles para un deportista o profesional es decirle “adiós” a lo que hizo durante años y más cuando el amor se encontraba dentro de ello, por lo que las lágrimas y momentos difíciles pasan siempre en la mente de cada uno a lo largo del tiempo.

Es por eso que Sergio Kun Agüero no dejó de lado el importante momento que fue el darle las gracias al deporte que más lo llenó en todos los aspectos de su vida profesional: triunfos, títulos, fracasos, aprendizajes.

Es por ello que por medio una carta expuesta en su cuenta oficial de Twitter, el futbolista sudamericano se despidió del futbol, mismo que lo llenó de gloria con playeras de la talla del Atlético de Madrid y Manchester City.

“Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar, pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del futbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstancias es difícil pero la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio”, siguió.

“Una de las tantas cosas que me enseñó el futbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los maravillosos 18 años que sí pude hacerlo”, escribió el campeón de América con la Selección de Argentina.

Sobre la misma, reconoció que el haber vivido de momentos importantes con equipos que le dieron la oportunidad de defender sus colores y que de ellos nunca, nunca, se olivará, pues gracias a eso creció en muchos aspectos de su vida.

“Me quedo con la increíble carrera que tuve y sobre todo con la pasión y el compromiso con el que me desempeñé durante todos estos años. Y con el trato y cariño que recibí en cada uno de los equipos en los que jugué desde chiquito y luego en Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, el Barcelona y en mi querida Selección Argentina. A los fans todo mi reconocimiento por tanto apoyo, en las buenas y en las malas, que siempre me hicieron más fuerte”, reconoció el sudamericano.