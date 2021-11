‘No creo que sea el mejor’: Golovkin arremete contra el ‘Canelo’ y cuestiona sus triunfos

El pugilista mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se consagró el pasado 6 de noviembre como el máximo campeón del peso supermediano, y a su vez lo convierte en el mejor libra por libra; aunque no muchos están de acuerdo con esta aseveración, como Gennady Golovkin.

Durante una entrevista que tuvo con Los Ángeles Times, le preguntaron a Golovkin por los rivales que ha enfrentado su ‘archienemigo’ mexicano, y si él consideraba que era el mejor libra por libra.

“Depende de que lo que tomemos como criterio para eso. Después de mis peleas contra él, no creo que sea el mejor”, aseguró el pugilista originario de Kazajstán, quien se ha enfrentado en dos ocasiones (2017 y 2018) con el tapatío.

Recordemos que recientemente Saúl ‘Canelo’ Álvarez conquistó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría de 168 libras, aunque esto no impresiona a Golovkin, e incluso cuestionó la calidad de rivales con los que se enfrentó el mexicano para ostentar ese título.

“Sinceramente, estoy algo cansado de esta serie de boxeadores. Son como copias al carbón. Lo que Eddie Hearn (socio promotor del Canelo) está tratando de hacer es presentar cada uno de sus peleadores uno tras otro. Es como una novela, de la que todos estamos cansados”, manifestó el kazajo para Los Ángeles Times.

Además, reiteró que no se cierra a la posibilidad de enfrentar por tercera ocasión al ‘Canelo’, aunque tampoco es algo que desee fervientemente o que le quite el sueño.

“Estoy abierto a ello, y siempre lo he estado. Seguramente sabes que hemos tenido contratos y obligaciones para una revancha, pero esa pelea no ha sucedido. Me siento extremadamente muy cómodo con lo que suceda”, expresó Golovkin.

La rivalidad entre ambos boxeadores se remonta a las dos peleas previas que han enfrentado: la primera en 2017, donde el resultado fue un empate, mientras que la segunda fue un año después, en 2018, en la cual el ‘Canelo’ le ganó a Golovkin por decisión mayoritaria.

Actualmente, Golovkin tiene una marca de 41 triunfos, 1 empate y 1 derrota, con 36 nocauts, y actualmente tiene el título de monarca de la Federación Internacional de Boxeo en peso mediano.

Por su parte, el mexicano suma 57 peleas ganadas, 1 derrota, 2 empates y 39 nocauts, mismos que lo mandan a la lista de élite del deporte de los puños rojos.

Con el resultado del pasado 6 de noviembre, Canelo obtiene los cuatro cinturones que lo etiquetan como el mejor pugilista libra por libra del planeta: CMB, AMB, OMB y FIB; sin dejar de lado el cinturón The King que lo etiqueta como el rey del boxeo.