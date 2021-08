México queda a ‘deber’ en los Juegos Olímpicos, opina la mayoría

El 25 por ciento de los capitalinos considera que la obtención de cuatro medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es satisfactoria, mientras que el 71 por ciento cree que la delegación mexicana quedó a deber.

Saldo (Especial)

Así lo revela una encuesta de El Financiero realizada el 8 y 9 de agosto a 400 entrevistados de 16 años o más en la Ciudad de México.

Juegos Olímpicos (Especial)

Las 4 medallas obtenidas ubican a nuestro país en el lugar 84 del medallero final de los JO.

Competencias en vivo (Especial)

Deporte favorito (Especial)

Medios (Especial)

Según el sondeo, el 59 por ciento calificó favorablemente a los atletas mexicanos, 14 puntos menos que el 73 por ciento registrado a finales de julio.

Atletas mexicanos (Especial)

El deportista mexicano mejor evaluado fue Guillermo Ochoa, guardameta de la selección olímpica de futbol, ganadora de medalla de bronce, con un 68 por ciento de opinión favorable. Le sigue el clavadista Rommel Pacheco, con 65 por ciento, quien no ganó medalla.

Papularómetro Olímpico (Especial)

Medallas Medallas (Especial)

Ana Gabriela Guevara, responsable de la Conade, obtuvo 41 por ciento de opiniones positivas y 31 por ciento negativas. No obstante, al preguntar si debe continuar o no para los Juegos de París 2024, el 36 por ciento respondió que sí y el 55 por ciento dijo que no.

Evaluación de Ana Guevara (Especial)

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada por vía telefónica a 400 entrevistados de 16 años en adelante el 8-9 de agosto de 2021. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.9 por ciento.

Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.