Aremi Fuentes quiso desde pequeña una medalla olímpica: ya tiene una de 245 kilos

Aremi Fuentes le ha dado la tercera medalla a México en los Juegos Olímpicos de Tokio al colgarse el bronce en halterofilia, categoría 76 kilogramos.

Se trata de la cuarta medalla que obtiene México en esa disciplina en Juegos Olímpicos, luego de que Soraya Jiménez ganara la de oro en Sídney 2000 y el bronce fuera para Damaris Aguirre en Beijing 2008 y para Luz Acosta en Londres 2012, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La chiapaneca sumó 245 kilos tras conseguir 108 en arranque y 138 en envión en sus primeros Juegos Olímpicos.

“El año pasado tuve un desgarre en las piernas, pero por la pausa que nos dio el COVID-19 pude recuperarme, también padecí lesiones en la rodilla y paré meses. Sin embargo, seguí con la mentalidad positiva, pues un día vi una medalla olímpica por televisión y dije yo quiero una de esas”, dijo la deportista tras su triunfo de acuerdo con declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Inició como deportista a los 7 años y como halterista a los 14 gracias a un entrenador que vio una aptitud diferente en ella, comparte en su cuenta de Facebook.

Practicó atletismo y competió dos años en la Olimpiada Nacional. Su meta fue estar en el podio a nivel nacional, pero nunca se le dio y eso fue una gran frustración, declaró a La Afición.

“Entonces, en algunas ocasiones un entrenador de halterofilia me vio y me dijo que mi talento no estaba en esa disciplina y debía cambiarme a levantamiento de pesas”, declaró al diario deportivo.

Un día al lado su papá vio competir a Ana Guevara en Atenas y él le dijo: “Tú puedes lograr llegar a ser como ella”.

“A partir de eso he pasado por muchas cosas, de atletismo a halterista, siempre en busca del mismo objetivo. Esta vez, en mis primeros Juegos Olímpicos tendré la maravillosa oportunidad de representar a mi país, estoy orgullosa de ello y por eso hoy es un día de celebración para mí”, escribió en Facebook el 14 de junio pasado tras clasificar oficialmente a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Dentro de sus logros, Fuentes cuenta con una medalla de bronce en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, así como el oro en los Panamericanos 2019 y plata en Lima 2019.

