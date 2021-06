Zidane dice adiós al madridismo: ‘No pedí privilegios, sí un poco más de memoria’, afirma

Zinedine Zidane dio a conocer una carta que le escribió al madridismo, y explica las razones de su salida del banquillo del Real Madrid. En los últimos meses se venía rumoreando el despido del técnico francés, lo que se hizo oficial el pasado jueves y este marte reveló las razones de su salida del club Blanco.

“Aquí se ha olvidado una cosa muy importante, se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día”, reprocha Zidane en una que publicó en exclusiva AS y que posteriormente el técnico lusitano posteo en Instagram.

En la misiva también le agradece a la afición que desde el primer día en que piso la ciudad de Madrid, hace 20 años y vistió la camiseta blanca, siempre ha recibido muestras de cariño.

“He tenido el gran honor de ser jugador y entrenador del club más importante de la historia, pero ante todo soy un madridista más. Por todo ello quería escribiros esta carta para despedirme de vosotros y explicaros mi decisión de dejar el banquillo”, escribe en su misiva el técnico francés.

Sin embargo, reprocha a la directiva a la directiva su apoyo, es duro con el club y con su presidente Florentino Pérez, al que le reconoció el apoyo que recibió mientras estuvo al frente del club merengue, pero cuya relación en los últimos meses ha dejado algo que desear.

“Conozco el futbol y conozco la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir. Pero aquí se ha olvidado una cosa muy importante, se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores, con las ciento cincuenta personas que trabajan con y alrededor del equipo”.

Zidane explicó que es un ganador nato y la finalidad de estar en el club era para conquistar trofeos, “pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas, de que no se ha entendido que así también se mantiene la dinámica de un gran club. Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado”.