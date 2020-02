UNAM celebra a Beethoven en su 250 aniversario de su natalicio

Para abrir el homenaje a Ludwig van Beethoven por el 250 aniversario de su nacimiento, la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará la Quinta Sinfonía. En el mismo programa se estrenará la pieza Lord have mercy on the 21st century, de la compositora mexicana Cristina García Islas, inspirada en la famosa pieza del compositor alemán.

La gala de inauguración se llevará a cabo el 8 y 9 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl. El programa, bajo la batuta del director artístico de la agrupación, Massimo Quarta, se complementará con la Obertura de Coriolano y la Obertura Leonora III, ambas de Beethoven.

Cultura UNAM comisionó la obra bajo la condición de estar inspirada en la Quinta Sinfonía del genio de Bonn. Cristina García Islas, egresada de composición en el Conservatorio de Música y Arte Dramático de Québec y con doctorado por la Universidad de Montreal, aceptó la sorpresiva propuesta con entusiasmo, ya que considera que la Sinfonía num. 5 es una obra emblemática y monumental, además de significar una oportunidad personal única para dialogar con Beethoven.

Cristina García aceptó el encargo en septiembre del año pasado para lograr una pieza sólida aunque breve inspirada en la que hoy es conocida como la Sinfonía del destino, con cinco minutos de duración, y que “no fuera pisada o ridiculizada por la Quinta”.

Ciclo Beethoven con la OFUNAM

Durante el 2020, la orquesta tocará el resto de las nueve sinfonías, así como una selección de sus conciertos y sonatas, en compañía de alguna las nueve piezas comisionadas.

Después de Cristina García vendrá el turno del compositor Francisco Cortés, quien presentará la obra Albor los días 14 y 15 de marzo, junto con la Primera sinfonía. Una semana después, 21 y 22 de marzo, tocará el turno a la Anti-Heroica, de Rodrigo Valdez Hermoso, correspondiente a la Tercera sinfonía, la Heroica.

Los días 18 y 19 de abril, con la Sexta sinfonía, Pastoral, tocará el turno a la compositora Alejandra Odgers y su pieza Fantasie hivernale. Se estrenará Metanoia, de Jorge Ritter, el 30 y 31 de mayo, cuando interprete la Segunda sinfonía.

Para el 6 y 7 de junio llegará el turno a la compositora Marcela Rodríguez, con su pieza en torno a la Cuarta sinfonía, titulada Obertura. El 24 y 25 de octubre, el compositor Víctor Ibarra presentará su obra after op. 92, alusiva a la Séptima sinfonía. La compositora Ana Lara hará lo propio los días 7 y 8 de noviembre durante el programa que incluye la Octava sinfonía. Esta pieza aún no tiene nombre título.

La programación de estrenos conmemorativos de la OFUNAM en torno al compositor alemán terminará los días 5 y 6 de diciembre, cuando se interprete la pieza 1824 de la compositora Ana Paola Santillán, inspirada en la Novena sinfonía, Coral.

Los horarios de los conciertos serán los sábados a las 20 horas, con una charla introductoria, a las 19, y los domingos a las 12. Para descuentos habituales a la comunidad consultar: musica.unam.mx.