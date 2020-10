Una voz imponente y una banda de culto en estos discos

The Absence of Presence ARTISTA: Kansas

SELLO: Inside Out Music

PRECIO: $178

Una de las mejores alineaciones en Kansas

Con su álbum anterior, Prelude Implicit, Kansas anunciaba que estaba lejos de su fin; más bien fue el preludio de este nuevo álbum, que está a la altura de sus discos de los 70s. The Absence of Presence tiene todas las características del Kansas clásico: violín, tendencias progresivas y excelente contenido lírico. Pero también es uno de los álbumes melódicamente más fuertes que la banda ha lanzado en muchos años. Con este disco, el grupo ha encontrado una manera de aprovechar la sensibilidad y el talento que los 4 miembros principales han mantenido durante los últimos 20 años, que se mezclan con la calidad y las personalidades de los nuevos elementos.

Opera Proibita ARTISTA: Cecilia Bartoli

SELLO: Decca Records

PRECIO: $342

Voz imponente con técnica impecable

En 2006, la mezzosoprano Cecilia Bartoli se enfrentó al reto de recuperar la música escrita por compositores que vivieron en Italia al principio del Siglo XVIII, cuando, por instrucción papal, fueron prohibidas todas las producciones teatrales públicas, entre ellas la ópera. Entonces, los compositores volvieron su atención al oratorio; fue así que personajes como Georg Handel, Alessandro Scarlatti y Antonio Caldara, entre otros, crearon las arias que Bartoli seleccionó para llevar al estudio de grabación, muchas de ellas por primera vez. Este debe ser considerado, sin duda, uno de los mejores y más importantes discos de arias operísticas de todos los tiempos.

Vivid ARTISTA: Living Colur

SELLO: Epic

PRECIO: $438

Una banda de culto

Cuando este álbum irrumpió en la escena en 1988, realmente no había nada parecido. Living Colour, que se distinguía por ser un grupo de afroamericanos tocando hard rock, cosa rara en los años 80, pegó de hit con su debut. Por supuesto, el sencillo de gran éxito, Cult Of Personality, producido por Mick Jagger, estuvo en alta rotación en MTV y en las estaciones de radio especializadas, pero el disco estaba repleto de temas también de gran calidad que han mantenido su fuerza a lo largo de los años, como Middle Man, Which Way To America y Glamour Boys. Además, la banda le dio al mundo de la música figuras como Vernon Reid, Will Calhoun, Doug Wimbish y Corey Glover.

