Una colaboración legendaria y hip-hop alternativo en estos discos

The Bowie Years ARTISTA: Iggy Pop

SELLO: UMC

PRECIO: $1,588 (7 CD) NOVEDAD

La historia de una colaboración legendaria

Érase una vez entre 1976 y 1977 que Iggy Pop y David Bowie fueron a Berlín. En aquellos tiempos, Bowie estaba creando un nuevo sonido para sí mismo, mientras Iggy era la caja de resonancia en la que se probarían esos sonidos. Los dos primeros álbumes en solitario de Iggy Pop, The Idiot y Lust For Life, pueden ser considerados al mismo tiempo álbumes de Bowie. Esta colección presenta ambos discos con temas adicionales, cuatro conciertos en vivo y un disco con ediciones y tomas alternativas. Si se quiere escuchar a Pop en su mejor momento después de dejar a The Stooges y con David Bowie a cuestas, esta es la mejor opción.

The Very Best ARTISTA: Little Richard

SELLO: Speciality Records

PRECIO: $147

Figura seminal del rock & roll

El rock & roll se convirtió en la música popular de mayor expansión a partir de mediados del siglo pasado, superando el menosprecio y el costumbrismo de la época. Estos obstáculos eran aún mayores cuando la música que hizo bailar incluso a la sociedad blanca, era interpretada por Little Richard, una figura de color y gay. Autonombrado el verdadero rey del género, Richard compuso verdaderos clásicos, como Long Tall Sally, Tutti Frutti, Lucille, Good Golly Miss Molly y Jenny Jenny, entre muchas otras y abrió el camino a figuras como Elvis Presley, The Beatles y The Rolling Stones.

The Score ARTISTA: Fugees

SELLO: Sony Music

PRECIO: $623

Resurgimiento del hip-hop alternativo

The Score fue un soplo de aire puro a mitad de la década de los 90, que era dominada por los sonidos gangsta. La llegada de Fugues y su versión al clásico Killing Me Softly, con la enigmática voz de Lauryn Hill, hizo que todo el mundo prestara atención. La complejidad de sus arreglos, su gran bagaje musical y la suma de sus talentos dieron como resultado un disco extraordinario, que fue reconocido lo mismo por la crítica que por sus colegas músicos y el público. El disco, que equilibra la inteligencia y la accesibilidad musical, se ubica como uno de los más distintivos del género.