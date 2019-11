Un prolífico trompetista, un visionario y Funk- pop en estos 3 discos

Over The Rainbow ARTISTA: Herb Alpert

SELLO: Alternative Distribution Alliance

PRECIO: $354

Un disco muy personal

La última producción de Herb Alpert comienza de la misma manera que lo ha hecho con todos sus discos a lo largo de los años: buscando grandes melodías. Esa búsqueda ha resultado en la última oferta del prolífico trompetista, una colección de 11 clásicos y 1 tema nuevo y original, Skinny Dip, que abre el álbum con una atmósfera divertida antes de que el músico nos lleve a melodías inolvidables del cancionero popular americano, convirtiéndolo en uno de los proyectos más personales en los que ha trabajado.

Greatest Hits ARTISTA: Al Green

SELLO: Fat Possum Records

PRECIO: $281

Soul creado en Memphis

Sin lugar a dudas, Al Green realizó parte de la música más visionaria de los años 70. En colaboración con el productor Willie Mitchell, lanzó una gran cantidad de clásicos del soul, todos ellos reunidos en este disco que funciona más como un álbum de catálogo que como una recopilación de éxitos.

Triumph ARTISTA: The Jacksons

SELLO: Epic Records

PRECIO: $490

Funk- pop de alto impacto

Este disco de 1980 encuentra a The Jacksons al límite de sus habilidades como intérpretes y compositores y se convirtió en el primero del grupo en llegar al Top Ten de las listas de popularidad desde 1972. El álbum incluye una gran cantidad de éxitos, entre los que destacan Walk Right Now, Can You Feel It, This Place Hotel y Lovely One.