Un homenaje a Joaquín Sabina en estos discos

Tributo a Sabina: Ni Tan Joven, Ni Tan Viejo ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $215 (CD Doble)

Edición especial para México

Joaquín Sabina, uno de los artistas más importantes de la música española contemporánea, es capaz de poner de acuerdo a todos, para bien o para mal. No importa si eres joven o viejo, rumbero o rockero, acústico o eléctrico, lo que trasciende son sus canciones, que han acompañado las vidas de más de una generación desde finales de los 70. Porque el talento no conoce fronteras estilísticas, en este singular homenaje se han reunido grandes representantes del pop, del rock y de la canción de autor de España, todos ellos sus admiradores, para refrescar sus canciones. Destaca la participación de Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Mikel Erentxun, Los Rodríguez y Bunbury, entre otros.

Symphonica In Rosso, Live At Ziggo, Amsterdam ARTISTA: Simply Red

SELLO: BMG

PRECIO: $433 (CD + DVD)

En vivo es increíble

Una de las bandas más excitantes en vivo es sin duda Simply Red. La gran interacción entre los músicos, con muchos años juntos en el camino y la espléndida voz de Mick Hucknall lo confirman. En esta grabación, realizada en Amsterdam en octubre de 2017, la banda recrea muchos de sus éxitos en formato sinfónico con un resultado extraordinario, en la que resulta muy divertido ver cómo los 40 músicos de la orquesta se adentran y disfrutan de la música. Además, se incluyen algunos temas clásicos del pop y el jazz, como My Way, All Or Nothing At All e It Was A Very Good Year. Simply Red sigue siendo increíble.

Play Deep ARTISTA: The Outfield

SELLO: CBS Records

PRECIO: $953

Debut soñado

The Outfield sobrevivió a la muerte del guitarrista John Spinks, en 2014, pero el fallecimiento, apenas la semana pasada, del bajista y cantante Tony Lewis ha llevado a la desaparición de la banda, que con Play Deep, su primer disco, alcanzó la fama mundial. El éxito de los cuatro sencillos emanados de la producción, Say It Isn't So, que llegó al número 1, Your Love, que alcanzó el top 10 en varios países, así como All The Love In the World y la balada Everytime You Cry, propiciaron que Play Deep fuera certificado como triple platino por sus altas ventas. Una banda inglesa con sonido muy americano.

Te recomendamos:

'Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear...'. Netflix estrena tráiler oficial de 'Selena: La serie'

Netflix te tiene preparado estos estrenos de series y películas para noviembre