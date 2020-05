¡Última llamada! Estas son las actividades de esta semana en el Festival 'El Aleph' de la UNAM

'El Aleph. Festival de Arte y Ciencia. Las posibilidades de la vida: el COVID-19 y sus efectos' inició el pasado 21 y culminará el 31 de mayo. Quedan siete días de actividades en los que especialistas de diversos países del mundo reflexionarán sobre el origen y los efectos del virus SARS-CoV-2.

Entre la oferta de videoconferencias, mesas redondas, montajes, conciertos y encuentros (que puedes consular en culturaunam.mx/elaleph), te invitamos a no perderte estas actividades, que son gratuitas y que están al alcance de un clic.

Lunes 25 de mayo/ 12 horas

Una de las características menos conocidas del ADN, la molécula que guarda nuestro genoma, es que se encuentra continuamente vibrando y mostrando oscilaciones de diferentes frecuencias que dependen de su secuencia de bases, como la cuerda de una guitarra. A este descubrimiento se referirá el doctor Mario González en su conferencia 'La música de la vida en el ADN en el contexto de la COVID-19'.

Martes 26 de mayo/ 13 horas

El filósofo alemán Markus Gabriel, uno de los creadores de la corriente filosófica llamada “nuevo realismo” y autor del Best Seller Por qué el mundo no existe (2015), ofrecerá la videoconferencia 'Por qué nuestra tarea ahora consiste en pensar de nuevo a la sociedad “poscoronial”', en la que planteará por qué el tratamiento europeo contra la pandemia puede desembocar en una ciberdictadura suave.

Martes 26 de mayo/ 15 horas

El polémico bioartista brasileño Eduardo Kac ofrecerá una videoconferencia sobre el Bioarte, entendido como un nuevo campo para el arte contemporáneo que se basa en la intervención directa o manipulación de procesos biológicos reales, por ejemplo el ADN y las proteínas.

Miércoles 27/ 18:30 horas

La escritora, investigadora y curadora sudafricana Anthea Buys se referirá a la virtualización del arte en respuesta a la situación de distanciamiento, en una videoconferencia. El viernes 29 sostendrá una charla con los curadores Helena Chávez Mac Gregor y Cuauhtémoc Medina (10:30 pm).

Jueves 28/ 18:30 horas

El escritor isreaelí Etgar Keret, autor de una de las obras más solidas de la literatura hebrea contemporánea, traducida a 30 idiomas, platicará sobre la creación literaria en los tiempos del COVID-19 con Jorge Volpi y José Gordon.

Sábado 30/ 19 horas

La filósofa estadounidense Judith Butler, una de las teóricas más importantes en el siglo XXI, ofrecerá la conferencia '¿Qué hace que la vida sea vivible?', en la que abordará tópicos como la precariedad de la vida ante la pandemia y el reforzamiento de los poderes económicos y políticos en medio de la crisis.

Domingo 31/ 19:30 horas

La ponencia del filósofo francés Jean-Luc Nancy, uno de los pensadores más influyentes del mundo contemporáneo, cerrará las actividades de El Aleph. Jorge Volpi, coordinador de CulturaUNAM, se encargará de presentar al autor de La comunidad desobrada, quien hablará de cómo la pandemia pone en duda nuestra confianza y nuestra capacidad para controlar el curso de los acontecimientos.

Los Fines, a partir de El Fin, de Giuliana Kiersz

Los fines es una pieza teatral multimedia, un ejercicio de búsqueda por los desalojos y éxodos, en donde se congregan voces femeninas en una lectura colectiva desde escenarios diversos. (teatro.unam.mx, Tw: @teatrounam, IG: @TeatroUNAM, FB: @fanteatrounam)

The people that is missing, 2019 (el pueblo que falta)

Audiovisual de Cristina Lucas grabado en la tundra del archipiélago de Svalbard, en el Polo Norte, tiene como propósito plantear preguntas sobre el cambio climático. (muac.unam.mx/exposiciones#sala10, del 21 al 31 de mayo)