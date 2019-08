Triciclo Circus Band: una década de observar la mirada de quienes los escuchan

¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la calle una mirada que nos emociona, seduce o asusta? Triciclo Circus Band sabe de ello y, en honor a esos momentos que no te quitas de la mente, presenta su nuevo álbum llamado Ojos, con el que abre las celebraciones a sus diez años de carrera.

“El comportamiento de este disco viene enlazado en las miradas de las personas (…) Está enmarcado hacia las miradas, por ejemplo, la de un niño en la guerra, las de la gente triste; alegre; coqueta; romántica; de diferentes clases sociales; de diferentes razas; la que se siente invadida; la que está libre. Las miradas de diferentes lugares y circunstancias de la vida”, dice Alejandro Preisser, compositor de la banda mexicana, en entrevista para El Financiero.

En este trabajo, además de enaltecer al sentido de la vista, rinden homenaje a uno de los mejores amigos de Alejandro, y retoman la senda de elaborar una producción discográfica, la cuarta en su carrera, 100 por ciento realizada por la banda, misma que se presentará el 4 de septiembre en el Plaza Condesa.

“Hace casi un año falleció uno de mis mejores amigos y por eso compuse gran parte de la música de Triciclo (…) El material tiene 16 temas; dura 50 minutos. No es tan largo, no nos gusta meterle ‘paja’ a las canciones, sino tocarlas tal cual (…) En Tercera Llamada hicimos un montón de colaboraciones: con Los Caligaris, San Pascualito Rey, entre otros. En este disco, el público nos pidió que fuéramos nosotros los que cantáramos y tocáramos los temas; deseaban escuchar nuestro sonido único y particular, y fue lo que hicimos. No invitamos a nadie”, comenta.

Otros idiomas, otras colaboraciones… y las enseñanzas

Pese a que en Ojos se descartan los duetos, Preisser, quien también toca el banjo en la agrupación, menciona que están abiertos a trabajar con artistas de la talla de Lila Downs y Natalia Lafourcade.

“Tal vez después nos gustaría volver a grabar temas, pero ya partiendo del décimo aniversario. Ahorita queremos meterle a estos diez años de Triciclo, grabar algunas canciones viejitas con algunas colaboraciones (…) Hay una canción en zapoteco en el nuevo álbum; habla sobre la muerte y el alma. Nos gustaría mucho que participara Lila Downs. Alguna vez se lo comenté, accedió, nos dijo que enviáramos la propuesta a su correo; estamos en espera de respuesta. Nos gustaría concretar algo con ella. Hemos tenido bastantes colaboraciones y deseamos trabajar con alguien de gran calibre. En Lady (de último CD) hubiera estado bien padre trabajar con Natalia Lafourcade. Sin embargo, Triciclo sigue pedaleando; somos nueve y podemos hacer un sonido único, bonito”, asegura.

La banda, cuyo estilo navega entre el folk, el tango, el ska, la música clown y otros ritmos del mundo, se caracteriza también por interpretar temas en otras lenguas e idiomas. ¿Cuáles son otras con las que les gustaría experimentar? En su cuarto álbum tiene composiciones que van del zapoteco al portugués e italiano.

“Para este disco iba a componer una canción en polaco, pero por el tiempo ya no se pudo (…) Puede ser en polaco, también nos gustaría en ruso como en Matrioshka, pero nos gustaría, sobre todo, sacar los temas en zapoteco o en náhuatl, en otras lenguas originarias de México, en algo que represente nuestras tradiciones, y no solo enfocarlo en México, sino en otras partes del mundo. Queremos marcar una diferencia con nuestro sonido”, detalla Preisser.

Además de las composiciones y la experimentación con diferentes sonidos de todas las regiones, Triciclo destaca una cosa: las enseñanzas del público en los diez años de trayectoria.

“Desde que nacimos en las calles, aprendimos que nada es gratis y que todo lo tienes que hacer bajo tu propio esfuerzo. Aprendimos de la gente, de nosotros mismos. Es una evolución muy padre; pasamos de estar tocando en la calle con un sombrerito pidiendo dinero a estar en lugares grandes e importantes, ambos conceptos los entrecomillo porque todos los sitios son igual de relevantes. Aprendimos a hacer un show diferente; a interpretar las miradas de las personas; a hacer un show dependiendo el mood y el feeling del momento; a saber qué canciones le gustan al público y cuáles no; a autocriticarnos; a ensayar más; a poner más dinero en producción y promoción. Hemos aprendido a valorarnos (… ) No se trata de venderte, sino de hacer algo mejor, del agrado de muchas personas”, afirma el músico y compositor.

En estos años, anécdotas de diferentes ‘sabores’ han marcado a los integrantes de la agrupación nacida en 2009.

“Recuerdo que en la calle, después de tocar, una señora se nos acercó y nos dijo que estaba a punto de suicidarse y que, gracias a nosotros, le impactó tanto y se le hizo tan hermoso que se le olvidaron por un momento sus problemas, tanto que llegó a reconciliarse con ella misma. Esos momentos son muy fuertes; es impactante que la música sea transgresora o fuerte para hacer que alguien cambie de opinión en cosas tan fuertes. Hay historias más bonitas, como pedidas de mano o que los músicos conocieron alguien y algunos ya son esposos o padres de familia”, cuenta.

Preisser menciona que uno de los aspectos ‘curiosos’ del proyecto es que le gusta a gente de todas las edades, mismos que participan en sus conciertos de forma activa, por lo que hay anécdotas de todo tipo.

No obstante, si apenas los conoces o solo ubicas un par de temas, el compositor tiene algunas recomendaciones para que te adentres a su música.

“El primer disco es un acercamiento muy cabrón a Triciclo; se escucha circense, folclórico, con matices del mundo. No obstante, para la gente que escucha diferentes géneros, creo que puede iniciar con temas como Excusez Moi o Adiós, Adiós, que vino en el pasado y que es de las más escuchadas. Una, porque hubo colaboración muy grande con Los Caligaris, y dos, porque tiene un tinte muy de música minimalista, clásica contemporánea, muy contagiosa”, destaca.