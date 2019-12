Tres novedades editoriales que no debes perder de vista

EL Estante

NARRATIVA

Su pensamiento, el único acompañante

Título: Donde me encuentro

Autor: Jumpa Lahiri

Sello: Lumen

Año: 2019

La autora británica, ganadora del Pulitzer por El intérprete del dolor (1999), entrega una serie de relatos plena de sutileza. Como una ventana indiscreta a la intimidad del soliloquio, la mirada silenciosa de una caminante se revela ante esa suerte de voyeur que es el lector. Las páginas ventilan las historias que la andariega se inventa todo el tiempo, casi sin darse cuenta, sobre aquellos personajes con los que se encuentra fugazmente en el día a día, como sombras que se cruzan en un puente sólo para desvanecerse. Esas caras familiares a las que acaso se reconoce con algún guiño amigable, protagonizan en su cabeza pequeños dramas, se desdoblan en podrías, viven otras existencias de las que jamás se enterarán. Caminar es otra forma de encontrarse en esa sucesión de nadas que algunos llaman vida. Una delicia de lectura.

Especial

ENSAYO

Un manual para entender el giro político del siglo XXI

Título: Identidad

Autor: Francis Fukuyama

Sello: Ariel

Año: 2019

Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento es la obra con que el autor de ¿El fin de la historia?, título emblemático de la literatura política sobre el final de la modernidad, explica las condiciones que han generado y alimentan el llamado nacionalpopulismo, un fenómeno creciente alrededor del mundo, que decidió abordar a partir de dos eventos sorpresivos, aparentemente impredecibles, que han dado un giro drástico a la política mundial del siglo XXI: la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y la votación a favor del Brexit en el Reino Unido; los dos países que, bajo los liderazgos de Reagan y Thatcher, fueron artífices del orden neoliberal que dio forma a la tendencia económica de finales del siglo XX, ahora colapsante. El politólogo estadounidense reflexiona sobre aquello que, desde el cimiento de una legitimidad otorgada por del voto democrático, sostiene las premisas de este movimiento pendular, como el anhelo de reconocimiento, respeto y dignidad de las personas, que las democracias liberales prometen pero no han podido satisfacer en la práctica. “Países enteros pueden sentir que no son respetados, lo que ha impulsado el nacionalismo agresivo, al igual que los creyentes religiosos que sienten que se denigra su fe”. Un must en el estante para entender el presente.

Especial

NOVELA

Todos los destierros conducen al mismo sin-lugar

Título: El día que no fue

Autor: Sandra Lorenzano

Sello: Alfaguara

Año: 2019

El exilio, ese eterno abandono, imprime su huella por generaciones en un sentido doble, hacia el pasado y hacia el futuro. La marca aparece en la más reciente novela de la escritora argen-mex, un relato de la oquedad interior que deja el ser arrancada de raíz, hilvanado por una emoción: el miedo. Ese que entinta la existencia ante los abismos de la distancia y el olvido. Rayana en los 60, la mujer de la voz -jamás se menciona su nombre- habita un múltiple destierro que se extiende a partir de la expulsión de un territorio: el del ser amado. El final de una vida construida con una mujer a lo largo de 15 años le devuelve a la protagonista a otros destierros y terrores, herencia de su historia familiar: la violencia de la desaparición, el desplazamiento, la transformación de los recuerdos dulces en espinas. Un relato de la pérdida que traza su cauce hasta el presente, al que ella, la de la voz, hace frente en la invocación de una fortaleza inquebrantable: la de las mujeres que la han formado.