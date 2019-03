Tres discos para quitarte el aburrimiento

The Big Bad Blues ARTISTA: Billy F. Gibbons

SELLO: Concord Records

PRECIO: $398

Boogie blues de Texas

Como sugiere el título, The Big Bad Blues se enfoca en el amor de Gibbons por el blues y el rock & roll, con una voz y una guitarra que han servido de base para una gran cantidad de éxitos, alcanzados en las últimas cinco décadas al lado de ZZ Top. El álbum incluye 11 canciones que combinan algunas versiones clásicas como Rollin’ and Tumblin’, Bring It To Jerome y Standing Around Crying junto a algunos temas originales de Billy.

Road Shows Vol. 1 ARTISTA: Sonny Rollins

SELLO: Doxy

PRECIO: $290

En directo, inigualable

Es un hecho que Sonny Rollins en el escenario es muy superior al Rollins en el estudio, así que la promesa de escuchar 71 minutos de extraordinaria música grabada en vivo en diferentes conciertos ofrecidos a lo largo de los últimos 30 años por el Coloso del Saxofón, se cumple con creces en esta colección.

Drive-Thru Booty ARTISTA: Freak Power

SELLO: Island Records

PRECIO: $760

Sonidos vintage

Originalmente lanzado en 1994, el disco debut de Freak Power, formado por Norman Cook -también conocido como Fatboy Slim-, Ashley Slater y Jesse Graham, es una agradable mezcla de acid jazz, funk, neo-soul y trip-hop. El sencillo Turn On, Tune In, Cop Out fue un éxito mundial.