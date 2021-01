Tres discos indispensables de La Vieja Guardia del rock latinoamericano

Antología del Rock Vol. 3 - La Vieja Guardia ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $139 (Triple CD)

Tres discos indispensables

De vuelta a los 70, el tercer volumen de la Antología del Rock presenta La Vieja Guardia, que reúne tres discos que se ubican entre los más buscados por los coleccionistas y que afortunadamente vuelven a ver la luz: Viaje Fantástico, de Pájaro Alberto y Grupo Sacrosaurio, un álbum que llevó a la banda a una posición privilegiada, con un repertorio con gran calidad letrística y musical; de Guadalajara, Spiders, con Back, un disco que está considerado entre los más importantes de la historia del rock latinoamericano y Enigma!, con su álbum homónimo, que incluye rock-blues pesado que llevó a la banda a ser una de las más influyentes del rock mexicano. Música que forma parte de la historia.

Live From Madison Square Garden ARTISTA: Eric Clapton y Steve Winwood

SELLO: Reprise

PRECIO: $275 (CD Doble)

Virtuosismo puro

En 2009, cuatro décadas después de fundar el efímero supergrupo Blind Faith, Eric Clapton y Stevie Winwood se reunieron para ofrecer una serie de conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y así saldar sus añejos problemas personales y musicales, repasando canciones de Traffic, Jimi Hendrix y Robert Johnson, entre otros, además de sus carreras en solitario. El álbum es impecable en el aspecto técnico y de interpretación y da muestra del virtuosismo de estos legendarios músicos. En última instancia, esta no es una producción de momentos, sino un todo sostenido en el que Clapton y Winwood se animan mutuamente para producir una reunión totalmente satisfactoria y sorprendente.

Greatest Hits ARTISTA: Dion

SELLO: Ace Records

PRECIO: $562

Cantante con gran versatilidad

Durante su carrera, que abarca más de seis décadas, el neoyorquino Dion Dimucci ha tenido éxito como un rudo cantante en las esquinas de la calle respaldado por los formidables Belmonts en temas como I Wonder Why y Teenager In Love; como un rockero pop solista inmerso en el R&B con Runaround Sue y The Wanderer; como un cantante folk que da fuertes mensajes en su éxito Abraham, Martin & John; un efectivo artista de gospel y en los últimos años, un potente intérprete de blues. Esta recopilación abarca todos los estilos en los que el subvalorado cantante y compositor se ha involucrado y en los que siempre ha destacado. Una recopilación que sirve para revalorar a Dion.

Te recomendamos:

Empieza el año renovando tu armario con estos bazares 'second hand' y vintage

Palabras heredadas : los cambios históricos de nuestro vocabulario