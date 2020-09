The Killers y Chopin en estos discos

Imploding The Mirage ARTISTA: The Killers

SELLO: Island Records

PRECIO: $156

Un grupo feliz

Imploding The Mirage presenta a The Killers con un sonido en expansión, inclinándose hacia una atmósfera etérea y caleidoscópica, con una visión que aborda la innegable felicidad de su vida actual, así como los registros formativos que moldearon a los integrantes del grupo en su juventud. El líder y compositor principal de la banda, Brandon Flowers, se esfuerza por abrazar la felicidad, la serenidad y el esplendor que define su estado de ánimo actual, después de la lucha de su esposa contra el Trastorno de Estrés Postraumático. Destacan en la producción una brillante variedad de colaboradores, como Lindsey Buckingham, k.d. lang y Lucius, entre otros.

Chopin Waltzes & Impromptus ARTISTA: Arthur Rubinstein

SELLO: RCA Victor

PRECIO: $289

Cómo interpretar a Chopin

Arthur Rubinstein fue uno de los grandes pianistas del siglo XX, uno de los favoritos de muchos compositores. Para todos los amantes de la música de Chopin, escucharlo interpretar la obra del gran maestro polaco debe ser un requisito indispensable. Disfrutar esos temas de esta manera es como transportarse a un mundo idealizado, gracias al sonido único, natural, profundo, reflexivo y práctico mostrado por Rubinstein. No se puede subestimar el papel que han jugado estas grabaciones en la configuración de la forma en la que varias generaciones de pianistas han interpretado a Chopin y cómo innumerables oyentes lo han percibido.

Frampton Comes Alive! ARTISTA: Peter Frampton

SELLO: A&M Records

PRECIO: $611

Récord de ventas

En el momento de su lanzamiento, Frampton Comes Alive! fue una rara excepción en la industria de la música, ya que era un álbum doble que logró ventas multimillonarias y era también la obra de un artista que nunca había figurado en las listas de éxitos con sus discos de larga duración anteriores. Editado originalmente en 1976, este trabajo sigue siendo el disco en vivo más vendido de todos los tiempos y convirtió a Peter Frampton en una personaje familiar. Es impresionante escuchar cómo esta producción, en la que destaca el exitoso sencillo Show Me The Way, mantiene su frescura y su fuerza un cuarto de siglo después de su aparición.