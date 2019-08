Señora de rojo sobre fondo gris (fragmento)

Cortesía

Para Juan Marsé, miguel Delibes (1920-2019) fue, sencillamente, “el mejor prosista". En castellano. En este monólogo, escrito en recuerdo de su esposa, el novelista traza una historia de amor, como pocas, desde la grieta de la muerte.

Extracto del libro Señora de Rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes

No ignoro que el recurso de beber para huir es un viejo truco pero ¿conoces tú alguno más eficaz para escapar de ti mismo? Una copa acartona el recuerdo, pero, al propio tiempo, convierte la onerosa gravedad de tu cuerpo en una suerte de porosidad flotante. Algo parecido a la fiebre. Pasado el trance, sobreviene el decaimiento, pero hay un medio para evitarlo: mantener en sangre una dosis de alcohol que te imbuya la impresión de que participas en la vida, de que la vida no pasa sobre el hoyo en que te pudres sin advertir que existes. Esta forma de energía suele identificarse con la alegría, aunque, por supuesto, no es la alegría. A lo sumo, una energía inferior, improductiva; en caso contrario, yo trabajaría. Pero mi ingenio, si alguna vez existió, se ha agotado; ya lo estás viendo: no soy capaz de embadurnar un lienzo, ni siquiera de sostener un pincel en la mano.