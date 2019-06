Roma gana el Ariel por Mejor Película y se lleva 8 estatuillas más

La película Roma, de Alfonso Cuarón, ganó esta noche 9 premios Ariel en la edición número 61 de la entrega, que se llevó a cabo en la Cineteca Nacional.

La película del cineasta mexicano se llevó 9 estatuillas por: Mejores Efectos Visuales; Mejores Efectos Especiales; Mejor Diseño de Arte (Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez, Oscar Tello, Gabriel Cortés); Mejor Edición (Alfonso Cuarón y Adam Gough); Mejor Sonido (José Antonio García, Sergio Díaz, Skip Lievsay, Craig Henighan); Mejor Fotografía (Alfonso Cuarón); Mejor Guión Original (Alfonso Cuarón); Mejor Dirección (Alfonso Cuarón) y Mejor Película.

Carlos Cuarón, hermano del cineasta mexicano, recibió la estatuilla por Mejor Guión Original en su nombre.

"Como ya saben algunos, Alfonso Cuarón no pude venir y me pidió recoger este premio. Me pidió que dijera lo que se me diera la gana y estoy seguro que esto es lo que diría. Este premio le pertenece a Libo, nuestra nana, porque Roma es su historia y es la historia de tantas mujeres en este país y el planeta. Gracias Libo, que sé que estás por acá, te lo doy en el recreo", dijo Carlos Cuarón.

La actriz Marina de Tavira se llevó el premio por Mejor Coactuación Femenina.

La actriz nominada al Oscar subió al escenario con un pañuelo rojo del movimiento #YaEsHora, por la igualdad de género en el cine mexicano, que al igual que ella lucieron muchas de las asistentes femeninas en la alfombra roja.

“Los invito a que todos y todas fortalezcamos las paternidades y creamos espacios en los que nuestros hijos no se sientan obligados a asumir conductas de violencia o de imposición de poder para afirmar su masculinidad porque ya es hora”, apuntó De Tavira.

Ilse Salas se llevó el premio a Mejor Actriz por Las Niñas Bien, categoría a la que también estaba nominada Yalitza Aparicio por Roma.

Mientras que Noé Hernández ganó el de Mejor Actor por 'Ocho de cada diez'; compitió con Luis Gerardo Méndez, Damián Alcázar, Baltimore Beltrán y Gael García Bernal.

El premio a Mejor Maquillaje no se lo llevó Roma, fue Pedro Guijarro quien lo ganó por 'Las Niñas Bien'.

El de Mejor Vestuario se lo llevó Ana Terrazas por Bayoneta, en donde también estaba nominada la película del cineasta mexicano.

Tomás Barreiro ganó el de Mejor Música Original por 'Las Niñas Bien'.

Los ganadores del Mejor Guión Adaptado fueron Silvia Pasternac, Carlos Carrera, Fernando Javier León Rodríguez por 'De la Infancia'.

El Mejor Largometraje Documental fue para Alberto Arnault por 'Hasta los Dientes'.

Lila Avilés obtuvo el Ariel a Mejor Ópera Prima por La camarista.

Pájaros de verano se fue a casa con la estatuilla en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

La película de Cuarón encabezó las nominaciones con 15 categorías.

Las películas con más nominaciones fueron Roma con 15; Las niñas bien, de Alejandra Márquez Abella, con 14 y Museo, de Alonso Ruizpalacios, igual con 14.

Las nominaciones que incluyeron a la historia basada en las trabajadoras del hogar fueron: Mejor Película y Director para Alfonso Cuarón; Yalitza Aparicio como Mejor Actriz; en Coactuación Femenina, Marina de Tavira, y Coactuación Masculina, Jorge Antonio Guerrero. También en la categoría de Actuación Revelación apareció Nancy García.

Además compitió en las categorías de Diseño de Arte, Edición, Efectos Especiales y Efectos Visuales, Fotografía, Guión Original, Maquillaje, Sonido y Vestuario.

Previamente, Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) señaló que la entrega 61 del Ariel se llevaría a cabo en la Cineteca Nacional "con el propósito de acercar la ceremonia a más público en lo que es la mayor sede del cine mexicano”.