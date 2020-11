Roger Waters y una mezcla de jazz y música de India en estos discos

Us + Them ARTISTA: Roger Waters

SELLO: Legacy

PRECIO: $284 (CD Doble)

Manteniendo viva la leyenda

Este álbum es la banda sonora de la película Us + Them, filmada durante la gira promocional del disco Is This The Life We Really Want? de Roger Waters. El concierto se estructuró como una serie de mini-suites de material de Pink Floyd. Primero está el lado A de Dark Side Of The Moon; después de un interludio de Welcome To The Machine, vienen algunas canciones del disco que se estaba promoviendo; antes de un guiño a Wish You Were Here, suenan un par de cortes de The Wall, seguidos de dos temas de Animals, antes de concluir con casi todo el lado B de The Dark Side... Más que la gira de un disco de Roger Waters, este concierto es más bien un repaso a la larga y brillante trayectoria de Pink Floyd.

My Goal's Beyond ARTISTA: John McLaughlin

SELLO: Knitmedia

PRECIO: $304

Mezclando jazz y música india

En 1970, John McLaughlin, precursor del jazz-fusión al lado de Miles Davis y con Mahavishnu Orchestra, lanzó este disco en el que sorprende el camino hacia las dos direcciones que el guitarrista tomaría en el futuro: explorar la música india y la guitarra acústica mientras se encontraba en el centro del floreciente movimiento de jazz-rock electrónico. La primera mitad del álbum es un tour de force de guitarra acústica a través de tres standards de jazz y cinco piezas originales, con algunos efectos de percusión. La segunda mitad está dedicada a un par de temas con fusiones de ritmos indios maravillosamente intrincados, titulados Peace One y Peace Two.

Who Killed The Zutons? ARTISTA: The Zutons

SELLO: Deltasonic

PRECIO: $748

Pop con mucha nostalgia

The Zutons es uno de esos grupos que al inicio del milenio hacían música que rememoraba el pasado sin plagiarlo ni abusar de él. Por el contrario, hacían de esos sonidos algo vigente. De acuerdo con David McCabe, cantante y guitarrista del grupo, lo que ellos buscaban era "ser como Talking Heads, Sly And The Family Stone o Devo y hacer un balance con la riqueza de otros estilos musicales". En Who Killed The Zutons?, su disco debut, el quinteto inglés presenta canciones notables, en las que van del sabor clásico de Nueva Orleans al punk, pasando por el funk y el soul, sin hacer de lado las baladas. Un disco irresistible.

