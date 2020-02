Ritmos catalanes y texanos invadirán tus sentidos con estos 3 discos

Joan Chamorro Presenta Carla Motis ARTISTA: Carla Motis

SELLO: Jazz To Jazz

PRECIO: $380

Un enorme talento

Como parte de la serie Joan Chamorro presenta... una colección de discos que el destacado músico y educador catalán ha dado a conocer el trabajo de algunos de los más destacados músicos que han participado en su proyecto Sant Andreu Jazz Band, se lanza el disco de la joven guitarrista Carla Motis. Evolucionando con discreción peo con gran seguridad, un proceso de maduración de 11 años ha llevado a la joven guitarrista a encontrar su sonido, que luce acompañada lo mismo por un cuarteto que por un ensamble de gran formato.

Blood, Sweat And Tears ARTISTA: Blood, Swaet And Tears

SELLO: Columbia Records

PRECIO: $142

Pioneros del Rock fusión

El segundo disco de BS&T, uno de los primeros grupos en experimentar con metales y fusionar el rock con el jazz, tenía la fuerza que faltaba a su álbum debut para alcanzar el éxito definitivo. De hecho, fue el primer álbum certificado que contenía tres sencillos que alcanzaron disco de oro: Spinning Wheel, You've Made Me So Very Happy y And When I Die.

Live From Texas ARTISTA: ZZ Top

SELLO: Ear Music

PRECIO: $769

Una banda divertida

50 años de carrera con los mismos integrantes y con la misma energía. La pequeña banda de Texas siempre ha mostrado lo mejor de sí en el escenario y esta grabación realizada en vivo en 2008 no es la excepción. La lista de canciones contiene todos sus éxitos, que sonaron incansablemente en MTV y en la radio. Blues, boogie y rock de primera.