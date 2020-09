Recordar es vivir con estos discos

Lo Mejor de Antrología ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $172 (CD Doble + DVD)

Recordar es vivir

El famoso concepto Antrología, que a lo largo de los años ha presentado recopilaciones que reúnen clásicos bailables de los años 80 y 90 y que fueron editadas en diferentes formatos, está de vuelta, esta vez en un paquete de 2 CD + DVD de colección que reúnen lo necesario para hacer de cualquier lugar el sitio perfecto para organizar la fiesta. La música nos lleva por un viaje al pasado lleno de gratos recuerdos, como cuando se organizaba la ida al antro. Rock Me Amadeus, Living In Oblivion, I'm So Excited, Together Forever, Caribbean Queen, Walk Like An Egytptian y What I like About You, son solo algunos de los temas que nos harán recordar, revivir y reventar.

Quasianimal ARTISTA: Los Músicos de José

SELLO: Independiente

PRECIO: $185

Música para bailar y escuchar

Cuando un disco es rico en paisajes musicales, experimentaciones estilísticas y es ecléctico, abierto y propositivo, estamos hablando de un trabajo que vale la pena escuchar. Eso sucede con Quasianimal de Los Músicos de José, que en 2013 daba continuidad al contagioso sonido acid-funk que los había caracterizado desde 2005, año de su debut discográfico. La música de la banda, dirigida lo mismo a los pies que al estómago y al cerebro, incluye aquí elementos novedosos, como voces, cuerdas, scratches e incluso electrodomésticos, lo que hace de esta una propuesta fina, fresca y creativa. Pura energía.

Moanin' In The Moonlight ARTISTA: Howlin' Wolf

SELLO: State Of Art

PRECIO: $292

Un personaje sin igual

Moanin' In The Moonlight es un álbum repleto de grandes melodías y extraordinarias interpretaciones de Howlin' Wolf, uno de los grandes exponentes del blues eléctrico de Chicago. Wolf poseía excelentes habilidades con la guitarra y la armónica, pero su voz era única, provocaba grandes emociones; además, contaba con un magnetismo y un carisma que no ha conocido igual. El disco es sobresaliente de principio a fin y presenta algunos de sus mejores temas, incluidos How Many More Years, Smokestack Lightnin' , Evil y I Asked for Water (She Gave Me Gasoline). Muy recomendable para los no iniciados y una escucha obligada para los coleccionistas.