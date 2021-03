¿Qué tanto sabes de la escena punk de los años 80 y 90 en la CDMX? Esto trae el Museo del Chopo

El eterno retorno de Jesús y los mutantes, del artista Rubén Ortiz Torres, hace visibles testimonios e historias relacionados con importantes momentos contraculturales, en este caso, el movimiento punk de los años 80 y 90 en el aquel entonces D.F., o Distrito Federal.

Si bien la inauguración de la muestra dependerá de las condiciones sanitarias de la CDMX, El Chopo adelanta un par de eventos relacionados directamente con El eterno retorno de Jesús y los mutantes: se trata de una charla con el artista y la proyección de sus videos, actividades que podrán verse, respectivamente, del 16 a 20 de marzo 2021, a través del Facebook Live y del canal de Youtube del Museo Universitario del Chopo.

El sábado 20 de marzo 2021, a las 12:00 horas, a través de Facebook Live del Museo del Chopo, podrá seguirse la transmisión de una charla donde el artista Rubén Ortiz Torres y la curadora de la muestra, Laureana Toledo, conversarán en compañía de José Luis Paredes Pacho sobre la escena punk y nocturna alternativa de los noventa en México desde una narrativa testimonial. Durante este encuentro, se mostrará el archivo personal de Ortiz Torres como material adicional a lo que será exhibido en la exposición.

Aunado a la charla, del martes 16 al sábado 20 de marzo podrá seguirse a través del canal de YouTube del Museo del Chopo, el ciclo de video. Durante cinco días estará disponible una selección de video de la autoría de Ortiz Torres como extensión del material que integrará la exposición.

EL ciclo está integrado por:

Como TV

2012

Versión HD, S8 digitalizado de betamax transferido a video HD, imágenes originales de 1985, producido en colaboración con Emmanuel Chivo Lubezki, 3:32 min., La Compañía de Luz y Fuerza, música original de Oscar Miguel Santos AKA “Sister Mantos”, basada en el soundtrack original de Gabriela Ortiz y Saúl Hernández.

Leda y el Cisne

2011

S8 original de 1984, música original de Professor Angel Sound, 3:50 min.

El Eterno retorno

1995

15:02 min., de "Fronterilandia" producido en colaboración con Jesse Lerner. video versión Betacam SP, 56min. 10.sec, Filme versión 16 mm., 77 min, ITVS, U.S.-Mexico Fund for Culture, Banff Center for the Arts.

Más que un enfoque periodístico, Rubén Ortiz Torres busca representar una subcultura sin distancia con su sujeto, un enfoque testimonial como un miembro de esta comunidad.

Ortiz inició su trayectoria como fotógrafo, grabador y pintor y se desempeña actualmente como profesor de Artes Visuales en la Universidad de California en San Diego.

Ha producido a lo largo de años cuerpos de trabajo en una variedad de medios incluyendo películas y videos, automóviles y máquinas personalizadas. Su obra ha sido incluida en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno de Nueva York; el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid y el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, entre otros.

