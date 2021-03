Proto-punk y mucho groove en estos discos

Road To The Sun ARTISTA: Pat Metheny

SELLO: Modern Recordings

PRECIO: $497

Fascinante odisea musical

Perspicaz como siempre, Pat Metheny presenta un proyecto único en su discografía, que incluye dos grandes obras que compuso y arregló, interpretadas por cinco de los principales guitarristas clásicos del mundo: una interpretación de guitarra solista de Jason Vieaux de la suite de cuatro partes titulada Four Paths of Light; la pieza central del álbum, Road to the Sun, una suite de seis partes interpretada por Los Angeles Guitar Quartet y una versión en solitario de Metheny en la guitarra de 42 cuerdas a Für Alina de Arvo Pärt. Esta es una producción sin improvisaciones, pero Metheny siempre ha visto la música como música, en lugar de atascarse en las distinciones de género.

New York Dolls ARTISTA: New York Dolls

SELLO: Mercury Records

PRECIO: $598

Proto-punk con personalidad

Cuando los New York Dolls lanzaron su álbum debut en 1973, lograron ser nombrados lo mismo "Mejor Nueva Banda" que "Peor Banda" en la encuesta anual de lectores de Creem Magazine y normalmente se necesitaba algo especial para polarizar a una audiencia como esa. Si bien el grupo claramente provenía de un momento y lugar muy específicos, esta producción aún suena fresca y no tiene fecha de caducidad; por otro lado, este es uno de los mejores discos debut de la historia del rock, que, tomando prestados algunos riffs de Chuck Berry y Fats Domino, se ha convertido en una estridente declaración de principios que sigue siendo audaz y completamente atractiva.

Live At The Apollo ARTISTA: Daryl Hall & John Oates with David Ruffin and Eddie Kendrick

SELLO: BMG International

PRECIO: $629

Con mucho groove

Este disco captura el magnífico concierto ofrecido en 1985 por Daryl Hall y John Oates en el Apollo, considerado el templo del soul, el R&B y el funk. La presentación fue una divertida fiesta en la que mostraban su exquisita mezcla de rock y soul que los ubicó en la cima de la popularidad en aquella década, en la que el dúo está acompañado por un par de invitados muy especiales: David Ruffin y Eddie Kendrick, cantantes originales de The Temptations, una de las bandas más importantes de la historia de la música negra. El concierto se divide en dos partes, la primera llena de clásicos del soul y la segunda incluye algunos de los grandes éxitos de Hall & Oates.

Te recomendamos:

Esto es lo que debes saber sobre la trayectoria de Isela Vega

'Cepillín': Así fue el último adiós del 'payasito de la tele'