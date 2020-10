¿Por qué 'namaste' es el saludo perfecto para la pandemia?

Entrega el corazón en pose de oración. Una pequeña inclinación de cabeza. Un gesto de respeto. Un reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Y sin tocar.

A medida que las personas de todo el mundo eligen deshacerse de los apretones de manos y los abrazos por temor a contraer el coronavirus, namaste se está convirtiendo en el saludo perfecto para una pandemia.

Como académico cuya investigación se centra en la ética de la comunicación y como profesor de yoga, estoy interesado en cómo las personas usan los rituales y la retórica para afirmar su interconexión entre sí y con el mundo.

Namaste es uno de esos rituales.

Me inclino ante ti

Originalmente una palabra sánscrita, "namaste" se compone de dos partes: "namas" significa "inclinarse ante", "inclinarse ante" o "honrar a" y "te" significa "para ti". Así que "namaste" significa "me inclino ante ti". Este significado a menudo se ve reforzado por una pequeña inclinación de cabeza.

En hindi y en otros idiomas derivados del sánscrito, "namaste" es básicamente una forma respetuosa de saludar y también de despedirse. Hoy en día, namaste se ha adoptado en el idioma inglés, junto con otras palabras de fuentes distintas del inglés. Muchas palabras, cuando se toman prestadas, conservan su ortografía pero adquieren nuevos significados. Este es el caso de "namaste": ha pasado de significar "Me inclino ante ti" a "Me inclino ante lo divino en ti".

Para muchos profesores de yoga estadounidenses, comenzando probablemente con Ram Dass en las décadas de 1960 y 1970, "namaste" significa algo así como "la luz divina en mí se inclina ante la luz divina dentro de ti". Esta es la definición de "namaste" que aprendí por primera vez y que a menudo he repetido a mis alumnos.

En palabras del popular maestro de yoga estadounidense Shiva Rea, "namaste" es "el saludo indio consumado", un "saludo sagrado", que significa "Me inclino ante la divinidad dentro de ti desde la divinidad dentro de mí".

Deepak Chopra repite una definición similar en su podcast "The Daily Breath with Deepak Chopra": "namaste" significa "el espíritu en mí honra al espíritu en ti" y "lo divino en mí honra lo divino en ti".

"Namaste" tiene una connotación sagrada. Cuando te inclinas ante otro, estás honrando algo sagrado en él. Cuando te inclinas ante otro, estás reconociendo que es digno de respeto y dignidad.

Me inclino ante la luz divina en ti

Sin embargo, hay críticos que dicen que los yoguis globales han sacado al namaste de su contexto. Algunos afirman que el saludo ha sido infundido con un significado religioso que no existe en la cultura india.

Veo las cosas de otra manera. Muchos saludos comunes tienen raíces religiosas, incluido "adiós" o "a Dios" y "goodbye", una contracción de "God be with you" ("Dios esté contigo").

La mayoría de las religiones indias están de acuerdo en que hay algo divino en todos los individuos, ya sea un alma, llamada "atman" o "purusha" en el hinduismo, o la capacidad de despertar en el budismo.

Como sostengo en mi próximo libro, La ética de la unidad: Emerson, Whitman y el Bhagavad Gita, esta idea de inclinarse ante lo divino en los demás también resuena con una profunda inclinación espiritual en la cultura estadounidense.

A partir de las décadas de 1830 y 1840, el influyente filósofo y ensayista Ralph Waldo Emerson, en diálogo con varios otros pensadores, inventó una forma de práctica espiritual que alentó a los estadounidenses a abordar activamente el alma divina en los demás cada vez que hablaban.

De particular interés es que Emerson usó a menudo la metáfora de la luz para imaginar esta divinidad interior, probablemente debido a su gran admiración por los cuáqueros, cuya denominación cristiana sostiene que Dios vive dentro de todos nosotros en la forma de una "luz interior".

La definición de "namaste" como "la luz divina en mí se inclina ante la luz divina en ti" está muy en el espíritu de las religiones indias y las tradiciones de la espiritualidad estadounidense del siglo XIX.

'Namaste' como compromiso ético

En la cultura del yoga global actual, el "namaste" se suele decir al final de la clase. Según tengo entendido, para los yoguis, decir "namaste" es un momento de contemplar las virtudes asociadas con el yoga, incluida la paz, la compasión y la gratitud, y cómo llevarlas a la vida diaria.

Le pregunté a Swami Tattwamayananda, director de la Sociedad Vedanta del Norte de California en San Francisco y una de las principales autoridades mundiales en rituales y escrituras hindúes, cómo se sentía acerca de estadounidenses como yo diciendo "namaste".

Él respondió: "Es perfectamente apropiado para todos, incluidos los occidentales como usted, decir 'namaste' al final de sus clases de yoga". También reiteró que 'namaste' significa "Me inclino ante ti", en el sentido de que me inclino ante la presencia divina en ti.

No es necesario ser hindú, budista o profesor de yoga para decir "namaste". "Namaste" puede ser tan religioso o secular como desee el hablante.

Lo que más importa, creo, es la intención detrás de la palabra "namaste". Cuando te inclinas ante otro, la pregunta a considerar es la siguiente: ¿realmente lo reconoces como un ser humano digno de dignidad, unido en un sufrimiento compartido y una capacidad compartida de trascendencia?

Este reconocimiento de nuestra interconexión es de lo que se trata "namaste", y exactamente lo que necesitamos durante la pandemia.

*Jeremy David Engels es profesor de Artes y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Estatal de Pensilvania

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.