Pop-progresivo y melodías de piano en estos discos

The Slow Rush ARTISTA: Tame Impala

SELLO: Modular Recordings

PRECIO: $189

Concierto artístico y comercial

El nuevo disco de Tame Impala, producto de la mente maestra de Kevin Parker, es intensamente personal, que trata sobre la decepción romántica, la muerte de su padre y preguntas sobre su lugar en el mundo, todo con una brillante banda sonora disco, ritmos que remiten al sonido Madchester, synth-pop reluciente y épicas baladas neo-prog. The Slow Rush entierra definitivamente al grupo como una banda de rock con guitarras, donde la psicodelia es más difusa, enfocándose más al trabajo lírico, acompañado por sonidos de sintetizadores. El cambio de estilo se produce sin problemas y con gran habilidad, haciendo a Tame Impala un grupo con una fuerza artística proporcional a su atractivo comercial.

Asia ARTISTA: Asia

SELLO: Geeffen

PRECIO: $245

Creadores del pop-progresivo

Por su propia naturaleza, todo supergrupo está obligado a crear grandes expectativas. Asia creó grandes expectativas incluso para un supergrupo. Formado por miembros de Yes (Steve Howe), Emerson Lake & Palmer (Carl Palmer), King Crimson (John Wetton) y The Buggles (Geoffrey Downes), la banda decepcionó a muchos "puristas" del rock progresivo, quienes consideraban que el grupo sería el salvador del género, pero para los oyentes que se acercaron a su música sin prejuicios, el disco debut de 1982 sigue sonando realmente increíble. El álbum incluyó dos sencillos que llegaron al número uno de las listas de popularidad: Heat of the Moment y Only Time Will Tell.

The Köln Concert ARTISTA: Keith Jarrett

SELLO: ECM

PRECIO: $749

Un idioma musical diferente

Grabado en vivo en The Köln Opera House en 1975, este resultó ser uno de los discos más importantes de piano solo de todos los tiempos, una pieza musical trascendente por derecho propio, diferente a todo lo que se había hecho. La historia de la grabación es muy peculiar: los rangos altos y bajos del piano no era los adecuados, por lo que Keith Jarrett se concentró en el rango medio, acentuando el potencial del instrumento, lo que le llevó a crear música única, que nos muestra a un artista dando un sermón sobre los misterios del universo. Ubicado al lado de discos clásicos como A Kind of Blue, A Love Supreme y Take Out, The Köln Concert es un indispensable.