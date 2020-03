Ponle romanticismo a tu playlist con estos 3 discos

Simply The Best Ballads 2 ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $172 (CD Doble + DVD)

Romántica colección

Cuando el catálogo de una discográfica se maneja atinadamente, da para mucho y la muestra es la serie Simply The Best... que ahora presenta el segundo volumen de la colección de baladas, en la que encontramos grandes figuras de las últimas cinco décadas interpretando temas que no necesariamente están en low-tempo pero hablan de amor y que en su mayoría se han convertido clásicos imperecederos en la memoria de la gente. Treinta temas en audio y veinte videoclips sin desperdicio.

Let Freedom Ring ARTISTA: Jackie McLean

SELLO: Blue Note

PRECIO: $330

Una sólida sesión musical

En 1962, Jackie McLean lanzó este disco, en el que suena con gran vigor, catapultando cada melodía hacia adelante y lanzándose en una serie de improvisaciones apasionadas. El saxofonista, que había experimentado con las escalas de John Coltrane y los conceptos free jazz de Ornette Coleman, encuentra aquí su propio sonido, enfocándose en las estructuras modales de la música, produciendo el disco más importante de su carrera.

Open Up And Say...Ahh! ARTISTA: Poison

SELLO: Capitol

PRECIO: $390

Nada más que buenos tiempos

El segundo disco de Poison, lanzado en 1988, resultó ser el más exitoso de la banda. Certificado disco de platino 5 veces, contiene cuatro exitosos sencillos: Nothing But A Good Time, Fallen Angel, Your Mamma Don't Dance y su único número 1, Every Rose Has Its Thorn. Sin duda esta producción solidificó el status del grupo como la banda más festiva del Hair Metal de la escena de Los Angeles en la década de los 80.