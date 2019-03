'Poesía amorosa' sobre Sabines será relanzada

Una selección de los mejores poemas de amor del escritor mexicano Jaime Sabines compila el libro Poesía amorosa, los cuales fueron recopilados por Mario Benedetti y ahora la obra fue relanzada por Editorial Planeta en una edición ilustrada por Amanda Mijangos.

Jaime Sabines, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926 y fallecido en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1999, es uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XX, imprescindible para miles de lectores en todos los países de lengua hispana y distinguido con diversos reconocimientos.

Por ello, desde 1998 el escritor uruguayo Mario Benedetti recopiló estos trabajos para que las nuevas generaciones pudieran iniciarse en la obra del poeta chiapaneco, a quien consideraba el más notable precursor de poesía coloquial en América Latina.

“El amor y el humor suponen en Sabines algo así como la indemnización que cobra por sus desencantos”, indica Benedetti en el prólogo de este libro, que 20 años después de su primera edición regresó en 2018 a las librerías con una imagen renovada.

Consigna que Sabines, junto con José Emilio Pacheco, son los nombres que más admira en la poesía de México; sin embargo, los códigos entre ambos se bifurcan, porque en el segundo se detecta un escepticismo encarnizado, mientras que en Sabines la desolación acepta una comparecencia paralela, es decir, la esperanza.

En Poesía amorosa se encuentran poemas como Sitio de amor, Miss X, Otra carta y Tu nombre; segmentados en los distintos poemarios publicados por Sabines, desde Horal (1950), La señal (1951), Adán y Eva (1952), y Diario semanario y poemas en prosa (1961) y Yuria (1967), hasta Poemas sueltos (1951-1961) y Otros poemas sueltos (1973-1993).

No podía faltar Los Amorosos, uno de los más célebres: “Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor”, indica un fragmento.

Benedetti afirma que Sabines juega con el amor casi con la misma fruición con que se entrega al vaivén de las palabras; pero a pesar de la tentación que el tema lleva implícita, no se trata de una poesía dulce ni lisonjera, sino que sobre la veracidad del amor vuela la imaginación para salvarlo del empalago.