Pink Floyd y Ojos de Brujo en estos discos

Simply The Best 80s Vol. 2 ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $ 193 (2 CD + DVD)

Para completar la colección

La de los 80 fue quizá la última gran década musical. Hace algunos meses apareció la recopilación Simply The Best 80s, pero un sólo volumen no era suficiente para ejemplificar la gran cantidad de estilos que surgieron o se consolidaron en esa época. Para completar la colección, ahora aparece el Volumen 2, en el que encontramos lo mismo rock, que pop, new wave, tecno, hard rock y rap en 33 tracks de audio y 26 videos, incluyendo temas que fueron éxitos en México pero nunca se editaron aquí, como Jenny de Tommy Tutone, Goodbye To You de Scandal y Always The Sun de The Stranglers, junto a figuras como Toto, Journey, Santana, Phil Collins, Eurhytmics, Bangles, Cindy Lauper y Men At Work, entre otros.

Corriente Vital 10 Años ARTISTA: Ojos de Brujo

SELLO: Warner Music

PRECIO: $289

Recopilando una década de trabajo

Hace 10 años, el quinto disco del grupo catalán Ojos de Brujo sirvió como su despedida, dejando a su paso una gran cantidad de singles, tres álbumes de estudio de larga duración, una grabación en vivo y un álbum de remixes. Esta recopilación, donde destacan las fusiones del flamenco con hip-hop, punk, música latina, cubana, india y rap, contiene nuevas versiones de canciones de sus álbumes de estudio, un par de nuevos temas, remixes, ediciones para radio y colaboraciones con artistas invitados y productores como Nitin Sawhney, Orishas, Los Pericos, Juno Reactor, Manolo García, Jorge Drexler, Bebe, La Troba Kung-Fu y Miguel Campello.

Delicate Sound Of Thunder ARTISTA: Pink Floyd

SELLO: Pink Floyd Records

PRECIO: $1,369 (Triple LP)

Reeditado, restaurado y remezclado

Tras perder a dos de sus miembros originales, Pink Floyd realizó un triunfal regreso en 1987 con el lanzamiento de A Momentary Lapse of Reason. Poco tiempo después, el grupo se embarcó en una exitosa gira promocional, con conciertos que fueron calurosamente recibidos por los fans, dando como resultado la grabación de Delicate Sound Of Thunder. El legendario concierto es ahora relanzado incluyendo foto-booklet, póster del tour y tarjetas. La edición en vinil de 180 grs. contiene 9 canciones que no se incluyeron en su versión original y el sonido fue remezclado directamente de las cintas multitrack, dando nueva vida a la música. Disponible también en CD, DVD, Blue Ray y Box Set.

Te recomendamos:

¿Eras fan de 'iCarly'? Prepárate porque se viene un 'revival' con Paramount+

'Cobra Kai': Netflix lanza tráiler de la tercera temporada