Pink Floyd y 'la invasión española' en estos discos

The Later Years 1987-2019 ARTISTA: Pink Floyd

SELLO: Pink Floyd Records

PRECIO: $228

Una excelente recopilación

Este álbum, que recopila 12 destacados tracks del monumental box-set de 18 discos, incluye seis nuevas mezclas de temas de incluidos en los discos A Momentary Lapse Of Reason y The Delicate Sound Of Thunder, tres del concierto que la banda ofreció en Knebworth en 1990, dos grabaciones inéditas del álbum Division Bell más una canción tomada de un ensayo de la gira Pulse de 1994. Además, contiene un booklet de 24 páginas lleno de fotos raras e inéditas que es el complemento ideal para este material.

The Man With The Golden Arm ARTISTA: Elmer Bernstein

SELLO: Decca

PRECIO: $142

Música dinámica e innovadora

Destaca en la película The Man With The Golden Arm, que narra la historia de un baterista luchando por apartarse de la droga, la polémica banda sonora concebida por Elmer Bernstein, quien, influido por el be-bop, dio a su obra un enfoque innovador. Con la colaboración del trompetista Shorty Rogers y su grupo, el disco llegó al número 2 de las listas de Billboard.

Rock & Roll Circus ARTISTA: Orquesta Mondragón

SELLO: EMI

PRECIO: $341

Parte de la invasión española

Tras cinco discos en estudio, la Orquesta Mondragón lanzó este disco en vivo en 1985, en el que se conjuga la teatralidad y la música de la banda encabezada por el genial Javier Gurruchaga. A pesar de no figurar entre los más reconocidos, este grupo fue, sin lugar a dudas, de los mejores y más divertidos del rock en español de los 80s.