Peter Jackson y María Callas: esto es lo que tendrá la 66 Muestra Internacional de Cine

Dos películas mexicanas y documentales de Peter Jackson y María Callas son algunos de los 14 filmes que formarán parte de la 66 Muestra Internacional de Cine, que tendrá lugar del 12 al 29 de abril en la Cineteca Nacional.

Para la edición de este año, fueron escogidas 14 obras de países como Brasil, Austria, Japón, Brasil y Reino Unido así como México, que este año incluyó La camarista, ópera prima de Lila Avilés que será el filme inaugural del ciclo, y Ocho de cada diez, de Sergio Umansky.

En conferencia de prensa Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, anunció que para este año fueron incluidos también dos documentales, como Jamás llegarán a viejos (They shall not grow old) de Peter Jackson, quien aplicó un trabajo de restauración digital a archivos del Imperial War Museum de Londres para dar voz y color a las historias de soldados que combatieron en la Primera Guerra Mundial, y María por Callas con el cual su director, Tom Volf, busca reinterpretar la figura de quien en su tiempo fue considerada una rock star de la ópera.

El director de programación del recinto, Nelson Carro, explicó que los filmes que integran la edición 66 de la Muestra fueron escocidos con base en su propuesta autoral y su éxito en diversos festivales a nivel mundial.

Otros títulos que formarán parte de la 66 Muestra son La casa frente al mar de Robert Guédiguian; Un día más con vida, producción animada de España-Polonia-Bélgica-Hungría que relata el paso del periodista Richard Kapuuscinski por Angola y En guerra, de Stéphane Brizé.

También fueron incluidas Plaza París; la rusa Leto, que aborda la vida del rock underground de la extinta Unión Soviética en los 80; Atardecer, filme del húngaro Laszlo Nemes, director de El hijo de Saúl; La boda, de Stephan Streker; Angelo, segundo largometraje de Markus Schleinzer; la japonesa Asako I & II: Soñar o despertar y Ven y mira, filme hecho en la antigua Unión Soviética en 1985 de Elem Klímov.

Nelson Carro informó que la 66 Muestra Internacional será exhibida en la Cineteca Nacional del 12 al 29 de abril, y a partir del 19 hasta el 13 de mayo será llevada a 21 sedes de la Ciudad de México y Área Metropolitana, como salas de arte de Cinépolis y Cinemex, el IFAL, Cine Tonalá, Cinemanía Loreto, el IFAL, la Casa del Cine y espacios de la UNAM y el IPN.

Desde el 15 de mayo hasta el 13 de julio estará en salas de cine de Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Puebla, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Tijuana, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas.