No debemos permitir que el COVID-19 extinga a las librerías ni el placer de hojear un libro

Todos tenemos aspectos de la vieja normalidad que echamos de menos. Para mí, son las librerías.

Barnes and Noble finalizará el cierre con menos tiendas que antes de la pandemia, y la compañía implementará restricciones que seguramente desalientan hojear los libros. Otros libreros no tienen idea de cuándo estarán listos para recibir nuevamente a los clientes. The New York Times informó recientemente que, aunque el número de independientes ha aumentado en casi 900 en la última década, la emergencia actual "amenaza con eliminar esas ganancias".

Puedes responder que las librerías no importan. Si quieres un libro, puedes pedirlo en línea. Puedes descargarlo a tu Kindle. ¿Qué diferencia hay si las tiendas físicas están en problemas? ¿No son una especie en peligro de todos modos?

Tal vez sí, pero son el tipo de especies en peligro de extinción que deberíamos estar ansiosos por preservar. Las librerías físicas son importantes porque hojear los libros es importante. Hojearlos es importante no solo porque es un placer, sino también porque subraya el papel olvidado del libro físico.

Hojear es un viaje de descubrimiento constante. Pasas los dedos por los lomos de la sección del historial solo para saber que el volumen que estás buscando no está en stock. No importa. Encuentras un libro fascinante del que nunca has oído hablar y del que no sabes nada, un tesoro sobre el que te encontraste solo porque estabas buscando otro. Lo recoges, lo hojeas, decides comprar. (Especialmente, ¡no es broma! si el olor a chocolate está en el aire.) No importa cuántas pantallas mires en línea, no duplicarás el número y la variedad de volúmenes que puedes tomar rápidamente si pasas unos minutos en el pasillo de una librería.

Para empezar, es comprensible que muchas personas se sientan incómodas con hojear porque hojear significa más tiempo en la tienda y no querrán arriesgarse a la infección por otro cliente. Entonces, quizás tenga sentido que Barnes and Noble planee quitar esas cómodas sillas y bancos donde la gente solía sentarse y leer. Pero hojear también es táctil, examinando el peso de un libro incluso mientras hojeas las páginas. Eso va a ser más difícil que nunca, dado que la cadena también ha anunciado planes para poner en cuarentena durante cinco días cada volumen que maneja un cliente. Dado que los libreros de hoy en día a menudo muestran solo una copia o dos de todos, excepto los títulos más populares, la cuarentena de libros tendrá muchos compradores que ordenen en sus teléfonos.

Una pregunta obvia, entonces, es si la cuarentena de cinco días es necesaria. Aprecio la necesidad de que las tiendas limiten la responsabilidad potencial y desinfectar un libro físico podría arruinarlo. (Trata de imaginar un volumen que haya sido tratado con Lysol). Y, ciertamente, una empresa debe planificar los temores que los consumidores están experimentando.

Pero en lo que respecta a los libros, tal vez deberíamos tener menos miedo. Hace unos años, los expertos aseguraban al público que los libros eran transmisores de enfermedades altamente improbables. ¿El COVID-19 ha cambiado el cálculo? La evidencia hasta ahora parece estar en contra de la proposición de que el coronavirus puede sobrevivir en el papel durante más de unas pocas horas. Esto sería consistente con lo que aprendimos de virus similares en el pasado.

Hemos pasado por un susto sobre libros y gérmenes antes, durante la epidemia de viruela del siglo XIX y principios del XX, y uno de los resultados fue una grave paralización de las bibliotecas públicas. La creencia generalizada de que recoger un libro podría enfermar a una persona era parte de lo que Priscilla Wald, de la Universidad de Duke, ha calificado como "una letanía de peligros hasta ahora invisibles".

No insisto en que los estudios que sugieren la posibilidad de una vida más larga en el papel sean incorrectos. Pero debemos abordarlos con cuidado. Este artículo reciente, citado por la proposición de que el nuevo coronavirus podría sobrevivir en el papel por hasta cinco días, es una revisión de la literatura existente. El artículo hace la afirmación de cinco días para una sola cepa de SARS, conocida como CoV-P9, recuperada de un solo paciente. La fuente de la afirmación es este estudio de 2003, que en realidad trataba sobre formas de matar el SARS, y en el que el papel estaba infectado con una concentración de virus inusualmente alta (105 dosis infecciosas por mililitro). Para otras cepas, en dosis similares, la revisión mostró que el virus del SARS sobrevivió en el papel durante cinco minutos a tres horas o, en dosis aún más altas, durante solo 24 horas.

Y esto supone que el virus permanecerá en la superficie de la página no solo en la concentración adecuada para infectarnos, sino también en una cantidad suficiente. Ciertamente es posible, pero ¿es realmente plausible? Incluso los investigadores que consideran que las superficies contaminadas son un riesgo importante en la transmisión viral reconocen que los estudios existentes son difíciles de evaluar.

Sin embargo, nada de esto importa, a menos que los libros físicos importen. Un argumento detallado sobre esto podría llenar, bueno, un libro, pero aquí es breve: los libros llenan un nicho vital en una democracia, presentando una forma diferente de ver tanto las historias como los argumentos. Proporcionan un recordatorio de que existen ideas valiosas y complejas que no se pueden incluir en un puñado de palabras e historias fascinantes que no caben en la pantalla. La solidez de la palabra impresa es un símbolo de permanencia. Y el libro en cualquier forma, digital o física, es un escape de lo cotidiano, una oportunidad de perderse en la historia de la que pocas personas saben mucho o de descubrir una ficción brillantemente transportadora que podría haberse perdido.

Hojear en las librerías nos recuerda este valor, por qué lo disfrutamos tanto, especialmente cuando hojeamos por volúmenes usados ​​y antiguos en lugares estrechos con escaleras estrechas y estanterías abultadas y libros amontonados en todas partes porque simplemente no hay más espacio, el tipo de lugares donde las motas de polvo parecen haber visto más de la vida y la literatura que nunca.

Lo cual es quizás otra forma de decir que si las librerías son víctimas de la pandemia, perderemos tesoros notables imposibles de reemplazar.

*Stephen L. Carter es columnista de opinión de Bloomberg. Es profesor de Derecho en la Universidad de Yale. Ha publicado la novela El emperador de Ocean Park y libros de no ficción.

