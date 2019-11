Música mexicana fusionada con jazz y otros ritmos en estos tres discos

La Mexicana ARTISTA: Orquesta Nacional de Jazz de México

SELLO: Independiente

PRECIO: $150

Un proyecto sin precedentes

La segunda producción de la ONJMX es una suite en 5 movimientos con la que generan un vínculo entre las raíces de la música tradicional mexicana, como la polka y el huapango norteño y los sones istmeño, jarocho, huasteco y chiapaneco, con el jazz y el arpa, ejecutada por el maestro César Secundino, considerado el mejor del mundo en el instrumento. El disco, un proyecto sin precedentes en la historia del jazz, se presenta el sábado 23 de noviembre en el Auditorio Blas Galindo del CENART.

Dukey Treats ARTISTA: George Duke

SELLO: Heads Up

PRECIO: $212

Virtuosismo para bailar

Un álbum salvaje y loco, en el que el fallecido tecladista y productor George Duke recordaba el tiempo en el que el funk era una fuerza poderosa, no sólo en la música popular, sino también en el discurso social. Con guiños a Sly Stone, James Brown, George Clinton y Stevie Wonder, este es un disco para no quedarse quieto.

Hysteria ARTISTA: Def Leppard

SELLO: Phonogram Records

PRECIO: $493

El mejor pop-metal jamás grabado

Con un sonido muy pulcro, Def Leppard se destacó como el mejor de los grupos de pop-metal de los 80s, cuando pocas bandas tenían la habilidad para escribir tantas canciones tan buenas como para producir siete sencillos que entraron a lo más alto de las listas de popularidad. 32 años después, Hysteria sigue sonando fresco y potente.