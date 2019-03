Mujeres se adueñan de monólogos

Este fin de semana concluye el Primer Festival de Monólogos y Talleres Interpretados por Mujeres que reúne a 30 artistas y especialistas en un encuentro que surgió como una iniciativa para ayudar en la reapertura de El Círculo Teatral, que ha tenido su sede alterna desde el sismo de 2017 en el Foro Sylvia Pasquel, donde se realiza Mujeres abriendo el círculo.

“Fue una iniciativa de Fanny Sarfati, Sharon Kleinberg y Sylvia Pasquel que creció hasta convertirse en una muestra de que las mujeres podemos trabajar de una forma creativa entre nosotras y para nosotras”, dice en entrevista la actriz Luz María Meza, quien presentó el monólogo Perdida aunque tenga güeiz.

“Esperemos que antes de que arranque el segundo festival de monólogos ya esté funcionando el Círculo Teatral, esta primera edición ha sido para apoyar su reapertura, aunque ya se convirtió en una plataforma de expresión”.

Meza, quien destaca que esta es una oportunidad para reivindicar al género del monólogo, que se considera menor, por involucrar a una sola persona en el escenario, comparte que en la programación se muestran diferentes formas de pensar de las mujeres que forman un retrato de las condiciones actuales del género femenino.

“Si hay algo en particular que presentan todos los monólogos es un punto de soledad. Unos en comedia, otros en farsa, otros en melodrama, o en tragedia, los personajes llegan a ese punto quizá porque hemos aprendido en la sociedad que las mujeres tenemos que estar acompañadas siempre, no precisamente de un hombre, si no es el hijo, es la mamá, o cualquier otra persona. Los hombres son diferentes, como buenos machos de cualquier especie, agarran rumbo y se van, está bien, así son. Pero pareciera que la mujer siempre tiene que estar haciendo familia y los hombres pueden andar solos en el mundo y no les duele”.

Entre las últimas funciones del encuentro que inició el 21 y concluye el 31 de marzo, se presentan Beatriz Moreno con el monólogo En la esquina de las desdichas (jueves 28); Brenda Peñavera con ¿Menopáusica yo? (viernes 29; Ana Francis Mor con El Evangelio Según Santa Rita (sábado 30);

Sylvia Pasquel con el unipersonal sobre Nahui Ollin (sábado 30) y Verónica Lánger con Alcira o la poesía en armas (domingo 31). El sábado 30, Tamara Trottner ofrecerá la conferencia Las mujeres en la literatura y el domingo 31 Silvia Cherem hablará sobre Esperanza Iris, la olvidada.

Todas las actividades serán en el Foro Sylvia Pasquel, ubicado en Juan Escutia 96, Condesa.

Consulta la programación en https://forosylviapasquel.com.