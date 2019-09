Muere el artista plástico Francisco Toledo

El reconocido artista plástico Francisco Toledo falleció este jueves a los 79 años de edad, confirmaron familiares.

Toledo, quien fue escultor, pintor, curador y activista, nació en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en 1940. Fue conocido por su gran ojo, imaginación y habilidad para convertir en grandes obras (transgresoras) los más simples objetos.

A través de su arte, el también promotor cultural, editor de libros y maestro mostró una ferviente lucha contra los cultivos transgénicos, y de la mano de su trabajo cotidiano veló por los derechos de los indígenas, los artesanos y el patrimonio cultural de Oaxaca.

Así, Toledo se convirtió en una de las grandes figuras y referente del arte en el país.

"Viví en Europa, viajé a España, conocí a Tàpies, a Saura… Mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen. Me han influido el arte primitivo, pero también los locos, los enfermos mentales y, sobre todo, Rufino Tamayo”, señalaba el pintor, de acuerdo con la Secretaría de Cultura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó, a través de Twitter, que el arte está de luto. "Ha fallecido el maestro Francisco Toledo, oaxaqueño, gran pintor y extraordinario promotor cultural, auténtico defensor de la naturaleza, las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Descanse en paz".

"Su paso era como la semilla de maíz, la de calabaza, la de chile y de frijol de la milpa más bella que nadie haya creado. Rayones, dibujo excelso, chango murciélago elefante chapulín. El zapoteco se oyó en coros que lo inventaron todo con ese canto tuyo Francisco Toledo", escribió en su perfil de Twitter la secretaria de Cultura del Gobierno de México.

En tanto el gobernador Alejandro Murat dijo que Oaxaca está de luto por la pérdida de un artista universal. Añadió que Toledo deja como legado su magnífica obra, "su pasión por nuestro estado y su espléndida calidad humana. QEP".

Su paso era como la semilla de maíz, la de calabaza, la de chile y de frijol de la milpa más bella que nadie haya creado.

Rayones, dibujo excelso, chango murciélago elefante chapulín.

El zapoteco se oyó en coros que lo inventaron todo con ese canto tuyo FRANCISCO Toledo. pic.twitter.com/xbhD2U8hw4 — Alejandra Frausto (@alefrausto) September 6, 2019

"Toledo nació en Juchitán, #Oaxaca, rodeado de escenas de un México que ya no es, en el que el zapoteco hablado se escuchaba en todas partes, los trajes y fiestas se visualizaban con esplendor y, según él mismo explica, los pueblos indígenas tenían cierta autonomía", escribió la Secretaría de Cultura en su perfil de la misma red.

"La obra de Toledo, quien inició sus estudios a los 14 años en el taller de Arturo García Bustos, se caracteriza por retratar animales que no son comúnmente relacionados con la belleza: murciélagos, insectos, iguanas, sapos, monos, tortugas, lagartos, conejos, peces, cabras, vacas", agregó.