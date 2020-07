Morrissey y una maravillosa mezcla de música y voz en estos discos

Myopia ARTISTA: Agnes Obel

SELLO: Blue Note Records

PRECIO: $184)

Una maravillosa mezcla de música y voz

Durante casi una década, Agnes Obel ha sido una de las compositoras, productoras y artistas más independientes y originales de la música contemporánea, una personalidad única y desafiante que aborda sin temores la música que cruza el puente entre lo alternativo y lo clásico. En su trabajo se puede encontrar el sonido de destacados compositores del siglo XX, como Satie, Ravel y Debussy, con un agregado de folk y jazz que la hacen muy atractiva. Su cuarta producción discográfica, Myopia, es altamente recomendable, con música que atrae y captura desde la primera escucha y nos transporta a ese mundo tierno y onírico al que Agnes tiene acostumbrados a sus seguidores..

Retreat ARTISTA: The Rakes

SELLO: Noiselab

PRECIO: $188

Retro y extravagantes

The Rakes fue una de las bandas más emocionantes surgidas en Inglaterra en el nuevo milenio. Con la instrumentación clásica de grupo de rock: guitarra, bajo, batería y voz, el grupo produjo, en 2007, algo descrito como indie rock con sabor a Joy Division, logrando recrear una era y al mismo tiempo haciéndola sonar fresca y actualizada, con la mira bien puesta en el punk con carácter definitivamente británico que logró gran auge durante la segunda mitad de la década de los 70s, que recuerda a bandas como The Clash y Sex Pistols. De manera paradójica, The Rakes fueron originales regresando a las raíces.

Greatest Hits ARTISTA: Morrissey

SELLO: Polydor

PRECIO: $649

Bardo de los tiempos modernos

Morrissey no es un cantante cualquiera, se ha convertido en una de las estrellas de rock que han definido las últimas décadas gracias a su extraordinaria voz, sus grandes canciones y su encantadora costumbre de interpretar con enorme dramatismo. Es un verdadero placer escuchar esta recopilación, donde se mezcla a la perfección lo mejor de su repertorio, desde su debut como solista en 1998, hasta su entonces más reciente producción, lanzada en 2004. El disco, que suena como una unidad completa, demuestra que no hay duda de que Morrissey es uno de los grandes compositores pop de los tiempos modernos.