México, serpientes, tequila y fuzz, un camino para la música: Truckfighters

Imaginar México y escribir canciones que describan el desierto, la sensación del tequila, serpientes y los recorridos en motocicleta por sus carreteras. Ese fue el hobby de Ozo (Oskar Cedermalm), vocalista y bajista de los Truckfighters, para crear el catálogo de música con un toque de fuzz que determinó su estilo.

La banda formada en Suecia para 2001, junto al guitarrista Dango (Niklas Källgren) y Pezo en la batería (Oscar Johansson), regresó en agosto de este año luego de haber cesado sus actividades desde febrero de 2018, luego de anunciar un “largo, largo receso”.

“Comenzamos a tocar muy rápido y estábamos cansados de habernos dado un tiempo al no hacer música. Al principio no sabíamos si nos divertiríamos de nuevo, pero luego de un año lo volvimos a sentir y no pudimos parar de tocar. Es algo para los fans”, explica Ozo.

“ Cuando me dicen México, pienso en tequila, serpientes. Es muy divertido ocupar el tiempo en imaginarlo; también en el desierto y en las películas de Western que se podrían grabar aquí". Ozo Vocalista y bajista de los Truckfighters

El viaje y los recorridos son muy importantes en su música. La aceleración. Desde que lanzaron su primer álbum Gravity X (2005), un relanzamiento del LP Phi junto a parte de los singles que habían hecho años atrás, temas como ‘Desert Crusher’ o ‘Manhattan Project’ ya son parte de su setlist obligatorio.

Para su cuarta entrega en 2011, el disco Hidden Treasures of Fuzz -que celebraba los 10 años de la banda- contenía un mapa en su parte posterior que, a decir del vocalista, es una especie de ruta del tesoro; sin embargo, la contraportada no es al azar, se enfoca en la frontera entre Estados Unidos y México del lado este, y cada punto que hace referencia en el mapa a una ciudad se convierte en un espacio para localizar cada track del álbum.

“Cuando comenzamos con esta idea fue un proyecto muy emocionante y nos concentramos en tocar un fuzz muy intenso. Al mismo tiempo, encontramos un libro donde vimos algo relacionado a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos”, recuerda Mr. Ozo, “el nombre de ese ejemplar era Truckfighters, así que fue muy natural que tuviésemos una canción acerca de un viaje de este calibre que se llamara México”.

Fuente: Facebok Truckfighters.

“No recuerdo exactamente en dónde encontramos el mapa, pero fue muy bueno tener este álbum y entender que eso podía ser como un mapa del tesoro con todo el contenido de nuestras canciones”.

México, una tierra para cosechar el Fuzz

La posibilidad de este amor por un país que aún no visita, en sus palabras, podría tener origen en sus nombres artísticos, pues cada que una persona llega a escuchar la pronunciación se lo comentan.

“No sé cómo describirlo, pero México es una tierra de Fuzz, desierto y ese tipo de música. El paisaje, la vista que tengo de México, lo inspira. Tenemos distintos climas entre Suecia y México, pero no estoy muy seguro; quizá tomé mucho tequila de joven. Era uno de mis preferidos hace 20 o 30 años”, explica el líder de la agrupación.

A pesar de haber lanzado su último material hace tres años, decidieron volver casi dos décadas atrás y enfocar la gira en el Gravity X. Una pieza clave en su discografía que definiría su sonido, uno enfocado en las composiciones de Oz y Dango, quienes son los que aportan mayoritariamente al grupo.

Sin olvidar sus gustos musicales, abanderados por Led Zepellin y Black Sabbath, si el vocalista de los Truckfighters pudiese conformar a una banda a gusto personal, Dave Grohl sonaría en las posiciones de vocalista y baterista, así como Josh Homme.

El trío se presentará por primera vez con una presentación única en la Ciudad de México este 22 de agosto en la Sala Puebla, como parte del Gravity X World Tour.