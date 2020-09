Metallica 20 años después y Sr. Mandril en estos discos

S&M2 ARTISTA: Metallica/San Francisco Symphony

SELLO: Sony Music

PRECIO: $410 (CD Doble)

Reunidos 20 años después

Con motivo del 20º aniversario del lanzamiento de S&M, concierto en el que Metallica interpretó lo más destacado de su repertorio con el apoyo de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, dirigida por Michael Kamen, la banda decidió celebrar con dos nuevos conciertos en los que la misma orquesta estuvo dirigida por Michael Tilson Thomas y Edwin Outwater. Las exitosas presentaciones, que reunieron a más de 40,000 seguidores y sirvieron para la inauguración del Chase Center de la ciudad californiana, fueron grabados para ser lanzados como S&M2, un disco que resulta muy entretenido gracias a la seriedad y al mismo tiempo la diversión con la que los músicos realizan su trabajo.

Cinema Mandril ARTISTA: Sr. Mandril

SELLO: Intolerancia

PRECIO: $179

En plena madurez

Fundado en 2005, Sr. Mandril es un grupo que gracias a la experimentación musical ha logrado encontrar un sonido único y particular, creando nuevos caminos de expresión y convirtiéndose en uno de los líderes dentro de la escena de la fusión contemporánea en México. Su cuarto disco, Cinema Mandril, lanzado en 2013, es una interesante y variada obra que incluye sonidos provenientes del jazz, el rock, el funk y la electrónica, con atmósferas intensas, sensuales y misteriosas acompañadas de mucha adrenalina. Flautas, guitarras, bajos, percusiones, loops y sintetizadores dan cuerpo y sustancia al trabajo del grupo, que muestra una enorme madurez, talento, creatividad y buen gusto.

Laid ARTISTA: James

SELLO: Fontana

PRECIO: $967 (LP Doble)

Al asalto de las listas de popularidad

Originalmente reconocido como clon de The Smiths, James se fue ganando gradualmente un nombre, hasta que en 1993 confiaron en la varita mágica del productor Brian Eno para sacar este vanguardista álbum que los llevó al tope de las listas en Estados Unidos. No es sorpresa encontrarse con acentos, atmósferas y sonidos que en general que recuerdan el trabajo de Eno con grupos como U2. Pero su grandeza no radica en un sonido cercano al de otras bandas; James tiene una sólida base sonora y lírica apuntalada con el atractivo estilo del cantante Tim Booth, un narrador poderoso que también es capaz de construir la intimidad alrededor de los paisajes sonoros de la banda.