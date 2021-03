Los reyes del garage rock en estos discos

Greatest Hits ARTISTA: The White Stripes

SELLO: Columbia Records

PRECIO: $393

Los reyes del garage rock

Esta colección cubre la carrera de The White Stripes a fondo y sirve más como una antología que como una recopilación de grandes éxitos. Contiene lo mismo sus canciones más representativas, que sonaron insistentemente en la radio, que algunos cortes no tan conocidos pero muy interesantes. Este es un álbum imprescindible si eres nuevo con la música de Jack y Meg White y quieres tener una visión profunda de su catálogo; de igual forma, si eres fanático de The White Stripes y quieres completar tu colección, además de realizar un viaje por la tierra de los recuerdos, este disco es para ti. Disponible también en formato de Long Play doble.

The Greatest Hits ARTISTA: Tavares

SELLO: Emd Int'l

PRECIO: $317

Soul y R&B para las pistas de baile

Los hermanos Tavares tuvieron una gran presencia en la radio, las discotecas y las listas de popularidad entre 1976 y 1983. El grupo inició su cadena de éxitos con It Only Takes a Minute Girl, siguiendo con sus hits del verano de 1976, Heaven Must Be Missing An Angel y Don't Take Away The Music, números 1 y 3 de Billboard respectivamente, además de More Than A Woman, incluida en el soundtrack de la película Saturday Night Fever. En la primavera de 1977 colocaron en las listas Whodunit, un tema inteligente y para no variar, muy bailable. Gran parte de la fuerza de Tavares se debió a sus extraordinarias armonías vocales y a la orquestación de Freddy Perren y Gene Page.

The Utterly Fantastic And Totally Unbelievable Sound of Los Straitjackets ARTISTA: Los Straitjackets

SELLO: Yep Roc Records

PRECIO: $740

Extraordinario rock instrumental

Los Straitjackets fueron los primeros en visualizar que el rock y la lucha libre podían convivir juntos. Con un estilo que tiene una gran deuda con veteranos actos instrumentales como The Ventures, The Shadows, Duane Eddy y Dick Dale y nunca prescindiendo de sus máscaras de luchadores mexicanos, la banda lanzó en 1995 su disco debut, en el que, como su título indica, sabían que su sonido surf rock era único, con guitarras vibrantes, una explosiva sección rítmica y un gran sentido del humor. El álbum presenta algunos de sus mayores éxitos, como Fury e Itchy Chicken, los cuales siguen siendo temas básicos del set en vivo de la banda en la actualidad.

