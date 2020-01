Lo mejor del rock y La Sonora Santanera en estos 3 discos

Simply The Best Rock ARTISTA: Varios Artistas

SELLO: Sony Music

PRECIO: $193 (CD Doble + DVD)

Lo mejor del rock

La serie Simply The Best... sigue creciendo, ahora con el lanzamiento de la recopilación de rock, que contiene temas de tres décadas, abarcando diversos subgéneros. Como es habitual, la colección consta de dos discos de audio y un dvd con algunos de los videos que se volvieron clásicos en MTV, cuando valía la pena estar sintonizado al canal. Se incluyen grupos clásicos como Deep Purple, Aerosmith, The Guess Who, Journey, Toto y Scorpions, entre muchos otros.

Homenaje a la Música Tropical ARTISTA: Sonora Santanera

SELLO: Sony Music

PRECIO: $154 (CD + DVD)

Más activos que nunca

En esta producción, La Sonora Santanera, el grupo más importante de música tropical en México, nos ofrece 18 reconocidos temas con los que, acompañados por invitados especiales, recorren varios estilos dentro de la música para bailar: mambo, cha-cha-chá, bolero, son, cumbia y salsa. Vale la pena escuchar tantos clásicos en nuevas versiones.

Fine Line ARTISTA: Harry Styles

SELLO: Columbia Records

PRECIO: $970 (LP Doble)

Inspirado en el pasado

Como Michael Jackson y Justin Timberlake, el talentoso Harry Styles huyó de su banda para dar inicio a su carrera como solista, en la cual ha reinventado y honrado a la música del pasado. Fine Line es un disco con buenas canciones, lo suficiente como para mantener su status como estrella del pop. También disponible en CD.